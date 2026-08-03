A través de NPR, se conoció el último testimonio que brindó Treasure Thoreson. Una mañana de junio, mientras disfrutaba de un día tranquilo en Minneapolis, la mujer escuchó un llamado a la puerta principal. Al abrir, se encontró con una persona vestida con ropa de oficina y un chaleco del Departamento de Seguridad Nacional, acompañada por otros seis agentes en su jardín. "Tenemos una orden de arresto en su contra por conspiración", le dijeron. ¿Qué expuso Thoreson y cuál es su situación?

Mujer que protestó contra las redadas expone a ICE; reveló que agentes aparecieron en su puerta

El medio NPR compartió las valiosas declaraciones de Treasure Thoreson, quien es docente de educación especial y se hizo presente en las últimas protestas contra las redadas de ICE y sus operativos migratorios. Según los informes, la mujer fue detenida en su domicilio por agentes federales mientras aún vestía pijama.

Mujer que protestó contra las redadas expone a ICE; reveló que agentes aparecieron en su puerta.

Aseguró que se le permitió cambiarse de ropa y despedirse de su pareja antes de ser arrestada. Su arresto se dio luego de que el gobierno la acusara, junto a otras 14 personas, de formar parte de una conspiración destinada a obstaculizar las labores de los agentes federales.

La aparente conspiración, según las autoridades locales, culminó en bloqueos en las inmediaciones del Edificio Federal Whipple, que albergó al ICE durante el incremento de las medidas de control migratorio en Minnesota el invierno anterior. Como evidencia, el gobierno presentó reuniones y conversaciones realizadas a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Thoreson, tras la recomendación de su abogado, optó por no comentar sobre los pormenores de la acusación. Los cargos en su contra reflejan una tendencia en aumento que, tal como mencionó NPR, analizó registros judiciales de los últimos cinco años para investigar cómo el gobierno federal ha estado utilizando el cargo de conspiración para impedir o perjudicar a un agente, el cual puede acarrear una pena de hasta seis años de prisión federal.

¿Qué decisión ha tomado el gobierno con relación a estos casos de aparente conspiración?

El gobierno ha presentado cargos de conspiración contra cerca de 50 individuos en estados como Michigan, Texas y Minnesota, aplicando diversas normativas legales. En el ámbito de la inmigración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha establecido una extensa red de vigilancia, afectando a numerosas personas.

Previo al 2025, la mayoría de los casos recientes que emplearon la ley de conspiración para obstruir la justicia estaban relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, involucrando a grupos de extrema derecha como Proud Boys y Oath Keepers. No obstante, muchos de estos casos fueron desestimados tras la llegada de Trump a la presidencia o debido a indultos otorgados a los condenados.