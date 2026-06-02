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Selección peruana desconvocó a futbolista de Alianza Lima: "Reporte de área médica"
La selección peruana decidió desafectar a una figura de Alianza Lima de cara a los dos importantes partidos que disputará en junio.
La Federación Peruana de Fútbol anunció en sus redes de comunicación la baja de 2 jugadoras de la selección peruana femenina para informar a los hinchas peruanos sobre los 2 partidos que sostendrán por la Conmebol Liga de Naciones Femenina ante Argentina y Bolivia: estamos hablando de Mía Obando, de San Francisco USA, y Mía García, de Alianza Lima.
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Selección peruana desafectó a futbolista de Alianza Lima
La selección peruana femenina tiene planificado disputar la doble fecha ante el combinado argentino y boliviano por las nuevas Eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2027. Sin embargo, previo a ello, sufrieron la baja de Obando y García, dos importantes jugadoras.
La selección peruana femenina informó la baja de Mía Obando, de San Francisco USA, y Mía García, de Alianza Lima
Tras ello, la FPF anunció que el área médica de la Bicolor analizó la situación de las jugadoras en mención y, debido al reporte médico, tomaron la decisión de que ambas dejen de formar parte de la selección y descansen.
Es importante mencionar que Mía García es la actual futbolista de Alianza Lima, mientras que Obando juega en CC. San Francisco de Estados Unidos, y ambas son parte de la planificación de Antonio Spinelli, quien busca la clasificación.
La selección peruana desconvocó a Mía García, de Alianza Lima
Selección peruana femenina en la Conmebol Liga de Naciones Femenina
A falta de dos jornadas para que concluya la Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025-2026, la selección peruana aún conserva opciones de acceder tanto a la repesca internacional como a la clasificación directa al Mundial Brasil 2027. Para lograrlo, el equipo dirigido por Spinelli deberá imponerse a Argentina y Bolivia en los encuentros programados para el 5 y 9 de junio de 2026.
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