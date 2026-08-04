ALERTA MÁXIMA en Walmart de Muncie: DETIENEN a este EMPLEADO tras la denuncia de agresión sexual de una clienta

Un empleado que prestaba servicios en un Walmart de Muncie, Estados Unidos, fue detenido luego de que una clienta lo acusara de una presunta agresión sexual y de haberle enviado fotografías explícitas sin su consentimiento. El caso generó preocupación entre los clientes de la tienda, ubicada en E. 29th Street, mientras las autoridades continúan con la investigación.

De acuerdo con la información publicada por WANE 15, la policía de Muncie arrestó a Joshua Ramey, de 35 años, quien fue ingresado en la cárcel del condado de Delaware bajo una acusación preliminar de agresión sexual. Hasta el momento, los cargos formales no han sido presentados ante la justicia.

Joshua Ramey, de 35 años, fue detenido por las autoridades.

Arrestan a empleado de Walmart acusado de agresión sexual contra una clienta en Muncie

Según los documentos judiciales citados por WANE 15, el incidente habría ocurrido el miércoles pasado dentro de una tienda Walmart en Estados Unidos, donde Ramey trabajaba en el área de telefonía celular. La presunta víctima habría acudido al empleado para recibir asistencia durante una compra, pero la interacción presuntamente habría tomado un giro inesperado.

La mujer declaró ante las autoridades que, durante la conversación, el empleado realizó comentarios inapropiados sobre su cuerpo y habló sobre sus propios genitales. Tras finalizar la atención, el hombre presuntamente la abrazó y le tocó el pecho, una acción que, según el reporte, le habría causado dolor. La denuncia también señala que, poco después de que la clienta abandonara el establecimiento, recibió varios mensajes de texto enviados por Ramey, entre ellos una imagen explícita de genitales masculinos.

La investigación avanzó luego de que los agentes revisaran las grabaciones de seguridad del establecimiento. Según el reporte policial citado por WANE 15, las imágenes mostraron que Ramey abrazó a la mujer de lado y que el movimiento de su brazo sería compatible con un contacto físico intencional.

Trabajador de Walmart en EE. UU. admite contacto físico durante interrogatorio policial

La policía de Muncie localizó a Ramey durante la madrugada del lunes y lo trasladó al ayuntamiento para realizarle una entrevista. Durante el interrogatorio, el hombre habría señalado que interpretó la actitud de la clienta como una muestra de coqueteo y admitió que realizó el contacto físico con la intención de avanzar en esa supuesta interacción.

Los documentos judiciales indican que Ramey escribió y firmó una declaración en la que ofreció disculpas por lo ocurrido, calificó su comportamiento como poco profesional y reconoció haber tocado a la mujer de manera intencional.

Tras su detención, el trabajador fue trasladado a la cárcel del condado de Delaware, donde permanece sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. La situación ha generado nuevamente atención sobre los protocolos de seguridad y conducta dentro de los establecimientos comerciales en Estados Unidos.

Por su parte, Walmart EE. UU. aclaró a FOX59/CBS4 que Ramey no era un empleado directo de la compañía, sino un trabajador subcontratado por una empresa de telefonía que operaba dentro de la tienda.