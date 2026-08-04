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Partido de la Liga 1 se juega sin público: histórico club no recibió permiso de autoridades
Este elenco importante de la Liga 1 recibió la mala noticia que no podrá jugar con público su partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se sigue jugando y nos ha regalado diferentes emociones de principio a fin. Sin embargo, algunos equipos afrontan diferentes complicaciones, como por ejemplo el tema de deudas o no contar con las autorizaciones para albergar sus partidos con público. Por ejemplo, en esta fecha 4, un encuentro se disputará a puertas cerradas.
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Se trata del encuentro entre Alianza Atlético y Cienciano, a jugarse este jueves 6 de agosto, en el estadio Campeones del 36 de Sullana. ¿La razón? Es que todavía no han recibido la autorización de Defensa Civil para que este escenario reciba la presencia de espectadores.
Cabe señalar que no es la primera vez que el 'Vendaval del norte' tiene que jugar sin público, esto porque su recinto ha afrontado algunas observaciones y esto es una desventaja, tomando en cuenta que los demás equipos juegan con el respaldo de sus hinchas.
Estadio Campeones de 36, en Sullana
Comunicado de Alianza Atlético
La Asociación Deportiva Alianza Sullana – Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública que, el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2026, entre Alianza Atlético Sullana y Cienciano, programado para este jueves 6 de agosto a las 3.00 p. m. en el Estadio Campeones del 36, se disputará sin público.
Esta medida responde a que nos encontramos a la espera del levantamiento de las observaciones realizadas por Defensa Civil.
Como institución, venimos trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para subsanar dichas observaciones en el menor tiempo posible, con el objetivo de volver a contar con nuestra hinchada en las tribunas muy pronto.
¡Vamos al Circo!
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