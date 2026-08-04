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Sporting Cristal buscó su fichaje para el Clausura y firmará por club campeón: "Nuevo jugador"

Este volante fue uno de los deseos de Sporting Cristal para buscar el título del Torneo Clausura y ahora se reveló que jugará en un destacado club.

Angel Curo
Sporting Cristal buscó su fichaje para el Clausura y firmará por club campeón
Sporting Cristal buscó su fichaje para el Clausura y firmará por club campeón | Composición: Líbero
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El mercado de pases del Torneo Clausura 2026 está próximo a llegar a su fin, por lo que los clubes buscan sus últimos refuerzos. En ese sentido, Sporting Cristal está enfocado en buscar la llegada de un volante y había iniciado las consultas por un extranjero. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que este jugador llegó a un acuerdo con otro club.

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Sporting Cristal buscó su fichaje para el Clausura y firmará por club campeón

La escuadra bajopontina apunta al mercado extranjero para buscar al reemplazo de Gustavo Cazonatti tras su salida. Precisamente, en las últimas semanas se había informado que uno de los candidatos era el brasileño Leonai Souza, por quien el club ya había preguntado las condiciones.

No obstante, el periodista colombiano Pipe Sierra reveló que su futuro está lejos de Sporting Cristal, luego de que el futbolista llegó a un acuerdo con Millonarios de Colombia para convertirse en su fichaje.

Leonai Souza, Sporting Cristal

Leonai Souza no llegará a Sporting Cristal tras acordar su llegada a Millonarios

"Leonai Souza será nuevo jugador de Millonarios. El brasileño ya está en Bogotá para exámenes médicos y firma. Tenía ofertas de San Lorenzo y Sporting Cristal. Ya lo tuvo Fabián Bustos en Barcelona SC y fue titular habitual bajo sus órdenes", indicó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Según indicó el periodista deportivo, Souza llegó a tener oferta de los cerveceros, pero prefirió firmar con la escuadra colombiana. De esta forma, los rimenses deberán seguir en busca de un jugador para cubrir la zona de contención en su volante. Cabe señalar que el jugador también había sido uno de los futbolistas sondeados por Universitario de Deportes al inicio de la temporada.

Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

  • Hernán Barcos.
  • Juan Manuel Cuesta.
  • Michael Hoyos.
  • Anderson Villacorta.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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