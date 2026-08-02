Santiago González, figura de Cristal, dio fuerte calificativo al partido contra Universitario

Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y tras el término del partido ante Juan Pablo II, Santiago González, no se guardó nada para dar un fuerte calificativo al próximo encuentro que sostendrá ante la escuadra merengue.

Santiago González, futbolista de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo al partido contra Universitario

En conversación con L1MAX al ser elegido como el mejor jugador del partido ante Juan Pablo II, González fue entrevistado y brindó diversas declaraciones sobre el encuentro que sostuvo ante el equipo norteño y también sobre el club merengues.

Universitario se enfrentará a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Santiago González, jugador de Sporting Cristal, aseguró que el encuentro que disputó el conjunto rimense ante Juan Pablo fue muy positivo, lo que les permitió quedarse con la victoria por 2-0. Además, subrayó que el compromiso frente a Universitario también tendrá gran importancia para las aspiraciones del equipo en el Torneo Clausura.

"Muy contento por el gol, pero más que nada por el rendimiento del equipo. Creo que hicimos un gran partido y dominamos todo el encuentro. Después de su primer gol creo que bajamos un poquito, pero este equipo tiene personalidad y mucha entrega, así que nos vamos contentos con el resultado. Ahora toca pensar en el próximo partido, que también es muy importante", afirmó.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán el viernes 7 de agosto a las 8.30 p. m. (hora peruana) por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Este encuentro se podrá visualizar a través de L1MAX.