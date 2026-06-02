Sonne dio rotundo calificativo a los futbolistas de la selección de España: "Jugadores de..."

La selección peruana enfrentará a España en un duelo amistoso internacional por fecha FIFA en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México. En la previa de este partido, Oliver Sonne no se guardó nada y calificó de forma rotunda a los jugadores del combinado español dirigido por Luis de la Fuente.

Oliver Sonne dio fuerte calificativo a los jugadores de la selección de España

Sonne fue entrevistado por el canal oficial de Perú, Bicolor+, y fue consultado sobre diversos temas, entre ellos los duelos que sostendrá la selección ante España y Haití por los amistosos FIFA de junio.

Asimismo, el lateral derecho de 25 años respondió sobre cómo ve y vive la previa del importante encuentro que tendrá la Blanquirroja ante el equipo español el próximo viernes 5 de junio de 2026 desde México.

Para Oliver Sonne, la selección española cuenta con grandes jugadores de élite, por lo que, sin lugar a dudas, Perú jugará un encuentro difícil. Sin embargo, tiene la confianza de conseguir resultados positivos, y lo mismo espera ante Haití.

"Es un partido complicado y sabemos que tienen jugadores de gran nivel. Debemos respetarlos, pero también sabemos que tenemos condiciones para enfrentarlos y ojalá poder ganar", detalló el futbolista de Burnley de Inglaterra.

“Sabemos que no hemos ganado muchos partidos este año ni el anterior, pero creo que esta es una buena oportunidad. Primero ante Haití para mostrar algunas cosas que hemos trabajado y luego frente a España. Son partidos difíciles, pero tenemos fe y buenas oportunidades para ganar”, agregó.

Oliver Sonne destacó a la selección peruana de la actualidad

Por otro lado, Sonne dejó en claro que la actualidad de la selección peruana se encuentra en constante avance, con futbolistas jóvenes, por lo que confía en el trabajo que viene haciendo Mano Menezes de cara al Mundial 2030.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes con hambre de crecer, aprender y mejorar. Creo que ese es un factor muy importante para el futuro de la selección. El profesor quiere un grupo que juegue con confianza, alegría y libertad dentro de la cancha”, finalizó.