Jesús Pretell, figura de Perú, dio fuerte comentario sobre el partido contra España: "Tenemos..."

La selección peruana se enfrentará a España en un amistoso internacional de la FIFA en junio, previo al Mundial 2030. Por eso, antes de este encuentro, Jesús Pretell no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre el duelo que sostendrá ante el conjunto español desde México.

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Jesús Pretell, figura de la selección peruana, dio firme comentario sobre el partido contra España

En conversación con diversos periodistas en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Pretell fue consultado sobre los amistosos que afrontará la selección peruana ante Haití y España.

Asimismo, le recalcaron al futbolista de Liga Deportiva de Quito el duelo que sostendrá ante el combinado que tiene figuras importantes como Lamine Yamal o Pedri.

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Para Jesús Pretell, los jugadores que disputen el partido ante España tienen que demostrar toda su jerarquía para defender los colores de la selección peruana y, asimismo, aprovechar esta oportunidad para destacar.

“Soy una persona muy optimista. Si bien hoy no estamos pasando un buen momento con la selección, siento que esto va a salir muy bien. Si mi convocatoria se dio, quiero jugar y sumar”, empezó. “Es un lujo (jugar contra España) que no se da así nomás y tenemos que aprovecharlo al máximo”, concluyó.

Perú vs España por amistoso internacional FIFA

La selección peruana se enfrentará a España el lunes 8 de junio a las 9.00 p. m. en un amistoso internacional de la FIFA en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en México. Este partido servirá al conjunto español como preparación para disputar el Mundial 2026.