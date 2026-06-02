Erick Delgado recordó a Markarián en la selección peruana y dio fuerte calificativo: “Fue una cag…”

¡Se lo dijo sin filtros! Erick Delgado fue protagonista de un fuerte debate sobre la selección peruana, donde recordó su paso por la Bicolor y, sobre todo, la era de Sergio Markarián. En aquel entonces, a pesar de que venía siendo titular con Perú, el entrenador uruguayo lo reemplazó de un momento a otro para darle la oportunidad al recordado Raúl Fernández, exarquero de Universitario.

Durante la conversación en el programa +QTV, Delgado explicó lo que pasó entonces y dejó fuertes comentarios sobre Markarián, además de dar a entender que su desconvocatoria se debió a temas extradeportivos.

Erick Delgado recordó a Sergio Markarián en la selección peruana

En un primer momento, el periodista Giancarlo Granda señaló que Delgado también se molestaba porque lo desconvocaran de la selección, pues el tema empezó debido a la baja de Alex Valera.

Granda: “Este huevón, cuando lo sacaron de la selección, rompió la puerta de su casa”.

Ante esta situación, el referente de Sporting Cristal destacó que Markarián lo sacó injustamente.

“A mí me sacaron injustamente. Yo sí digo: Markarián fue una cag*** conmigo. Una cag***. [Te llamó contra Colombia]. Pero cállate la boca. Ni sabes. Tú no sabes. Calla”, empezó diciendo Delgado. Ante estos comentarios uno de los panelistas le señaló. “Tapaste contra Colombia. Copa América 2011”.

No obstante, el ‘Loco’ manifestó que él debía quedarse en la portero de la Bicolor, pues venia con una seguidilla de partidos.

“Déjame hablar. Te estoy hablando de que Markarián fue injusto después de... porque yo ya había tapado, era el que estaba tapando, el que tapaba con Panamá, el que tapó con Colombia, etcétera, etcétera. De la nada, de un día para otro, sin ningún motivo, porque no hubo motivo, no hubo un bajón futbolístico absoluto. Agarró y simplemente no me llevó a la Copa Kirin y automáticamente, a los siguientes 15 días, era la Copa América. O sea, de la nada”, señaló Delgado.

Además, dio a entender que fueron representantes quienes influyeron en esta decisión. “Al final el titular fue Raúl, por supuesto, pero al final yo estoy totalmente seguro, y eso lo voy a decir, y es más, averígualo. Ese fue un juego de los representantes. Estoy totalmente seguro”.

“Entonces, pero si hablas así de Markarián , ¿Qué no dirás de Chemo? Que con Chemo ni oliste la Videna. No, Chemo fue totalmente diferente, pero ahí sí, en Chemo, tendría que tocar algunos puntos donde no quisiera entrar en este momento”.

