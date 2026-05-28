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Erick Delgado pone por encima a figura de Cristal sobre Rodrigo Ureña: "Hace lo mismo y hasta mejor"
En medio de los rumores que ponen a Ureña de vuelta en la ‘U’, Erick Delgado se pronunció sobre el tema dejando sorprendentes palabras.
Rodrigo Ureña volvió a ser vinculado con Universitario de Deportes luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana con Millonarios FC. Aunque muchos destacan que un posible regreso a Ate beneficiaría al club, que desde su partida ha perdido peso en el mediocampo, hay otros, como Erick Delgado, que tienen una opinión diferente.
Para Delgado, la salida del ‘Pitbull’ se debió a que tenía diferencias con algunos jugadores. Además, destacó que su rendimiento había disminuido en comparación con las temporadas pasadas.
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Erick Delgado sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Universitario
Durante el desarrollo del programa ‘Entre Palos’, se generó un debate sobre los rumores que envuelven al chileno con el club estudiantil.
“(…) Porque para mí Ureña no quería quedarse más. Se había ganado anticuerpos con los mismos jugadores, sus compañeros no lo querían ni a él”, fueron las primeras palabras del ‘Loco’.
“Yo creo que, uno, Ureña ya no era el mismo de los bicampeonatos, no era el mismo. Dos, la lesión también hizo que él se fastidiara con la situación y también la suspensión, con todo el entorno y con mucha gente dentro de la ‘U’. Tanto así que se molestó porque no volvía rápido en el tema de la lesión, pero también porque él cree que en el club no hicieron lo necesario para ayudarlo en su suspensión”,
“Sé que ya no tenía buena relación con muchos de sus compañeros y tres, él mismo quería irse. Él mismo dijo: ‘Yo ya no quiero nada’.”
“Creo que no hay nadie más importante que la institución acá y él no es más importante que la institución. Así hayas ganado un bicampeonato, ¿a mí qué me interesa? Tú tienes que ponerte al servicio de la institución y si la institución dice que hoy no juegas, no juegas; y mañana te toca jugar, tienes que salir a apoyar igual.”
“Ureña fue un jugador que funcionó los dos primeros años, sí, pero el tercer año no funcionó como tal. Tanto así que lo vieron cambiable”.
Erick Delgado pone por encima a figura de Sporting Cristal sobre Rodrigo Ureña
En este panorama, el exportero no dudó en poner por encima a Gustavo Cazonatti sobre Rodrigo Ureña, señalando que el brasileño tendría un mejor rendimiento que el chileno si estuviera jugando en la ‘U’.
“Ahora, que tú me digas que hoy necesitas un jugador de las mismas características que Ureña, sí. Pero no que me digas: ‘Oye, vamos a traerlo de nuevo’, porque no sé si volvería a ser el mismo acá.”
“Porque entonces mañana más tarde, y no te estoy diciendo algo descabellado, yo creo que, por ejemplo, Cazonatti jugando en la U te lo llevas de encuentro porque el tipo hace lo mismo y hasta mejor que Ureña”, fueron las tajantes palabras de Delgado.
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