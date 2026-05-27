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Rodrigo Ureña y las imponentes condiciones que impuso para la 'U' si quiere ficharlo: “Son altas…”
Se revelaron detalles de las condiciones que Rodrigo Ureña habría impuesto a Universitario para volver a Ate, tras su complicado presente en Millonarios FC.
Universitario de Deportes vuelve a ser foco de atención de cara a lo que será la segunda parte de la temporada en la Liga 1. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y el irregular rendimiento en el Torneo Apertura, la ‘U’ ha dejado en claro que necesita un mejor funcionamiento y, para ello, muchos consideran que traer nuevos fichajes sería lo ideal.
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Bajo este contexto, un nombre conocido ha vuelto a reavivar el sentir de la hinchada crema y es el de Rodrigo Ureña, quien actualmente quedó fuera de la Copa Sudamericana con Millonarios FC, por lo que nuevamente ha sido puesto en la órbita del club.
Rodrigo Ureña y las imponentes condiciones que impuso para Universitario
De acuerdo con el periodista Paul Pérez Riojas, en el programa 'Modo Fútbol', si Universitario quiere fichar a Rodrigo Ureña, deberá desembolsar un monto significativo. Además, manifestó que, para salir del elenco colombiano, deben pagar su cláusula.
“Me dicen que la única posibilidad de que Ureña llegue a la U es si es que le pagan la cláusula a Millonarios y entiendo que hay una petición importante en términos económicos del futbolista para poder volver. Me confirman lo de Gustavo (…), pero me dicen que la salida, en caso la U lo quisiera, es pagando la cláusula y las pretensiones del futbolista son altas salarialmente hablando y también con un tiempo de duración superior a lo que significa terminar el año”.
Sin embargo, dejó en claro que esta información no significa que ya existan negociaciones en marcha, sino que es un dato que le hicieron llegar desde Colombia. “No digo que la U esté negociando, pero desde allá el mensaje es ese”, finalizó.
¿Cuánto es el valor de Rodrigo Ureña?
De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el ‘Pitbull’ tiene un valor de 700 mil euros, cifra que ha ido decayendo con el paso de los meses.
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