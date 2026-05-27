Tolima sorprendió con inédito mensaje por el partido ante la 'U': "Agradecemos a Sporting Cristal"

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores y Sudamericana tras igualar 0-0 ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental. En medio de la euforia del conjunto colombiano, se hizo viral una publicación del conjunto vinotinto y oro como antesala al choque contra los cremas. Y es que destacan a Sporting Cristal en uno de sus mensajes en redes sociales, por lo que hinchas han quedado totalmente impactados.

Deportes Tolima agradece a Sporting Cristal previo a partido contra Universitario

Resulta que Sporting Cristal entabló un acuerdo con Deportes Tolima para que utilicen los campos de entrenamiento de La Florida, que se ubican en el Rímac. El conjunto colombiano realizó trabajos físicos en la sede de los celestes, por lo que quedó encantado con esa infraestructura.

“Práctica previa a la jornada 6 de la Conmebol Libertadores en Lima. Agradecemos a Sporting Cristal por su hospitalidad. ¡TODOS SOMOS TRIBU!“, se lee en las redes sociales de Deportes Tolima.

Mensaje de Deportes Tolima para Sporting Cristal.

Luego de este mensaje en redes sociales, Deportes Tolima compartió un video en el que se ven los trabajos que realizó en la sede donde entrena Sporting Cristal. Queda clara la buena relación que existe entre las directivas de ambos clubes, considerando que una vez fueron rivales por la Tarde Celeste.

(VIDEO: Deportes Tolima)

Deportes Tolima eliminó a Universitario

Con el empate sin goles en el Monumental, Deportes Tolima clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como segundo del grupo B. El líder fue Coquimbo Unido de Chile, mientras que Nacional de Uruguay se quedó con el tercer lugar para afrontar los playoffs de la Sudamericana. Universitario de Deportes quedó eliminado de toda competencia internacional al cerrar la fase de grupos en la cuarta posición con seis unidades.