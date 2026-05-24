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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes titulares de licencias de conducir en EE. UU.: EXPONDRÁN datos CLAVES sobre estos conductores en California
California se dispone a compartir información relevante sobre conductores inmigrantes a nivel nacional, de acuerdo con un reciente informe. ¿Cuál es la razón?
¡Aviso importante! Este martes 19 de mayo, la organización de noticias sin fines de lucro CalMatters confirmó que, a partir de ahora, se compartirá información relacionada con los titulares de licencias de conducir de California con una entidad externa. Esta decisión ha generado inquietud sobre la privacidad y el manejo de datos personales de la ciudadanía en EE. UU. Aquí todo lo que debes saber.
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Atención, inmigrantes titulares de licencias: expondrán datos claves sobre estos conductores en California
Según ABC7 y otros medios internacionales, esta reciente decisión de compartir información de conductores con licencia, que incluye a inmigrantes indocumentados, ha generado controversia y preocupación.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que esta acción infringe un compromiso asumido por el estado hace una década, cuando se empezaron a emitir licencias a personas no autorizadas. Según estos activistas, más de un millón de individuos se verán expuestos a un mayor riesgo de deportación debido a la divulgación de sus datos personales.
Al respecto, durante una sesión informativa con el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) y la oficina del gobernador Gavin Newsom, los defensores expresaron su preocupación debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría dejar de aceptar las licencias de conducir y tarjetas de identificación de California en los aeropuertos si el estado se niega a compartir esta información.
En ese contexto, algunos funcionarios estatales han señalado que la medida busca cumplir con la Ley Real ID de 2005, lo que añade complejidad a la situación de este grupo de extranjeros.
¿Con qué organización se difundirán los datos de inmigrantes titulares de licencias de conducir?
La información vinculada con las licencias de conducir será compartida con la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA). Esta organización sin fines de lucro se dedica a “desarrollar programas modelo en las áreas de administración de vehículos motorizados, aplicación de la ley y seguridad vial”, según se detalla en su sitio web.
Asimismo, la AAMVA funciona como un centro de intercambio de información en estos ámbitos y representa internacionalmente los intereses relacionados con la seguridad vial y la gestión de vehículos.
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