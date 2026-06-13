0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa de la Liga
ANTESALA
Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026

Estas cafeteras, vendidas en Walmart y Amazon, han sido RETIRADAS DEL MERCADO: alerta máxima por QUEMADURAS de primer y segundo grado

En Estados Unidos, cafeteras vendidas en Amazon y Walmart causaron quemaduras a varios usuarios, lo que provocó el retiro de más de 17 mil unidades del mercado.

María Zapata
Se retiran del mercado las cafeteras Kidisle tras informes de quemaduras.
Se retiran del mercado las cafeteras Kidisle tras informes de quemaduras. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Decenas de usuarios en Estados Unidos reportaron incidentes preocupantes relacionados con el uso de ciertos equipos de café doméstico. Una popular línea de cafeteras Kidisle, vendida en Amazon, Walmart y otras plataformas en línea, se retiró del mercado tras registrarse quemaduras por la liberación inesperada de vapor y líquido caliente, según información difundida por USA TODAY.

Un hombre de Alabama murió tras un tiroteo en un Walmart.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA por tragedia en Walmart de Alabama: murió tras una discusión en la tienda y sus ÚLTIMAS PALABRAS conmueven a todos

Se retiran del mercado las cafeteras Kidisle tras informes de quemaduras

De acuerdo con el reporte citado por USA TODAY, "se retiraron del mercado más de 17.000 cafeteras vendidas en línea después de que decenas de consumidores informaran haber sufrido quemaduras por líquido caliente y vapor liberados inesperadamente durante su uso". El retiro afecta a aproximadamente 17.600 unidades de la marca Kidisle, modelo KC101B, diseñadas para preparar café caliente y helado.

Estos equipos, de color negro, blanco y gris, se comercializaron en plataformas como Amazon y Walmart entre junio de 2024 y abril de 2026 por cerca de 49 dólares. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC), el problema ocurre cuando el sistema interno se obstruye, lo que provoca acumulación de presión y la liberación repentina de vapor o líquido.

Walmart

Se retiran del mercado las cafeteras Kidisle tras informes de quemaduras.

Quemaduras reportadas: alertan por riesgo en cafeteras vendidas en Amazon, Walmart y eBay

El riesgo no es menor. La CPSC informó que ya existen al menos 107 reportes de incidentes vinculados a estas cafeteras Kidisle en Estados Unidos, con 27 personas lesionadas, algunas con quemaduras de primer y segundo grado que requirieron atención médica.

USA TODAY destacó que el retiro del producto se activó tras múltiples reportes de consumidores afectados. El problema se presenta tanto en el uso con café molido como con cápsulas, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios de cafeteras vendidas en Amazon, Walmart y eBay.

Los consumidores pueden identificar el modelo retirado buscando la etiqueta "KC101B" en la base del equipo. La marca Kidisle también puede aparecer en el comprobante de compra.

Recomendaciones para usuarios de cafeteras Kidisle en Estados Unidos

Las autoridades han aconsejado suspender el uso del producto de forma inmediata. Para solicitar el reembolso, la empresa exige desconectar la cafetera, cortar su cable de alimentación, rotular el equipo con la frase "Retirado del mercado" y enviar una fotografía como evidencia al correo oficial correspondiente al retiro. Este caso ha generado preocupación sobre la seguridad de los electrodomésticos comercializados en línea en Estados Unidos, en particular las cafeteras vendidas en plataformas de gran alcance como Amazon y Walmart, donde tienen una alta demanda.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DISMINUYEN las cifras de ARRESTOS realizados por ICE

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y solicitantes de Green Card en EE. UU.: esto se sabe sobre la NUEVA ORDEN judicial tras una semana sin acción

  3. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: la administración Trump deporta a extranjeros a un DESTINO CONSIDERADO PELIGROSO por Washington

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano