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Estas cafeteras, vendidas en Walmart y Amazon, han sido RETIRADAS DEL MERCADO: alerta máxima por QUEMADURAS de primer y segundo grado
En Estados Unidos, cafeteras vendidas en Amazon y Walmart causaron quemaduras a varios usuarios, lo que provocó el retiro de más de 17 mil unidades del mercado.
Decenas de usuarios en Estados Unidos reportaron incidentes preocupantes relacionados con el uso de ciertos equipos de café doméstico. Una popular línea de cafeteras Kidisle, vendida en Amazon, Walmart y otras plataformas en línea, se retiró del mercado tras registrarse quemaduras por la liberación inesperada de vapor y líquido caliente, según información difundida por USA TODAY.
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Se retiran del mercado las cafeteras Kidisle tras informes de quemaduras
De acuerdo con el reporte citado por USA TODAY, "se retiraron del mercado más de 17.000 cafeteras vendidas en línea después de que decenas de consumidores informaran haber sufrido quemaduras por líquido caliente y vapor liberados inesperadamente durante su uso". El retiro afecta a aproximadamente 17.600 unidades de la marca Kidisle, modelo KC101B, diseñadas para preparar café caliente y helado.
Estos equipos, de color negro, blanco y gris, se comercializaron en plataformas como Amazon y Walmart entre junio de 2024 y abril de 2026 por cerca de 49 dólares. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC), el problema ocurre cuando el sistema interno se obstruye, lo que provoca acumulación de presión y la liberación repentina de vapor o líquido.
Se retiran del mercado las cafeteras Kidisle tras informes de quemaduras.
Quemaduras reportadas: alertan por riesgo en cafeteras vendidas en Amazon, Walmart y eBay
El riesgo no es menor. La CPSC informó que ya existen al menos 107 reportes de incidentes vinculados a estas cafeteras Kidisle en Estados Unidos, con 27 personas lesionadas, algunas con quemaduras de primer y segundo grado que requirieron atención médica.
USA TODAY destacó que el retiro del producto se activó tras múltiples reportes de consumidores afectados. El problema se presenta tanto en el uso con café molido como con cápsulas, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios de cafeteras vendidas en Amazon, Walmart y eBay.
Los consumidores pueden identificar el modelo retirado buscando la etiqueta "KC101B" en la base del equipo. La marca Kidisle también puede aparecer en el comprobante de compra.
Recomendaciones para usuarios de cafeteras Kidisle en Estados Unidos
Las autoridades han aconsejado suspender el uso del producto de forma inmediata. Para solicitar el reembolso, la empresa exige desconectar la cafetera, cortar su cable de alimentación, rotular el equipo con la frase "Retirado del mercado" y enviar una fotografía como evidencia al correo oficial correspondiente al retiro. Este caso ha generado preocupación sobre la seguridad de los electrodomésticos comercializados en línea en Estados Unidos, en particular las cafeteras vendidas en plataformas de gran alcance como Amazon y Walmart, donde tienen una alta demanda.
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