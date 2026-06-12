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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Massachusetts: hombre fue ARRESTADO tras DEJAR a niño dentro de auto cerrado con llave y a alta temperatura
Un hombre fue detenido luego de que se alegara que había dejado a un niño dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas en un Walmart de Massachusetts.
Este jueves 11 de junio, un hombre de 40 años, residente de Worcester, fue detenido por las autoridades tras presuntamente haber dejado a un niño dentro de un vehículo cerrado con llave en el estacionamiento del Walmart de Northborough, en Estados Unidos. Este incidente ocurrió en un día en que las temperaturas alcanzaban casi los 32 °C. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon este suceso. Aquí más detalles.
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Walmart: hombre fue arrestado tras dejar a niño dentro de auto cerrado con llave y a alta temperatura
Boston.com y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la situación que enfrenta Luis Fernando López Veloez, quien enfrenta un cargo por poner en riesgo la vida de un menor de manera imprudente. Las autoridades difundieron datos importantes sobre este hecho en EE. UU.
Walmart: hombre fue arrestado tras dejar a niño dentro de auto cerrado con llave y a alta temperatura.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Northborough, los agentes respondieron de inmediato a un llamado en el estacionamiento de una gran tienda poco después de las 4.00 p. m. del jueves, donde se reportó la presencia de un “niño pequeño” en el interior de un vehículo cerrado con llave.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales, junto con los bomberos, localizaron rápidamente el automóvil y lograron rescatar al menor, quien fue encontrado en buen estado. Posteriormente, el niño recibió atención de los servicios de emergencia y fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación más detallada. No se compartió más información sobre su estado de salud.
¿Cuál es la situación del hombre arrestado?
López Veloez, identificado por la policía como un comprador en el momento de su detención, fue arrestado sin contratiempos. Se anticipa que se presente ante el Tribunal de Distrito de Westborough este viernes 12 de junio.
Hasta el momento, no se sabe si ya fue trasladado a un centro de detención de la zona.
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