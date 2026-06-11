ALARMANTE CASO en un Walmart de Canton: hombre que INTENTÓ ASESINAR a un policía finalmente se enfrentará a la justicia

Un caso que generó fuerte atención en Estados Unidos, específicamente en el entorno de Walmart en Canton, Ohio, avanza hacia una nueva etapa judicial. Shane Newman, acusado de intentar dispararle a un oficial de policía durante un arresto por hurto en una tienda Walmart, fue declarado competente para ser juzgado, según determinó una corte del condado de Stark. La decisión marca un punto clave en un proceso que involucra múltiples cargos graves y antecedentes penales previos.

Corte en Estados Unidos declara competente al acusado tras intento de tiroteo en Walmart de Canton

Durante una audiencia realizada el jueves, la jueza Kristin Farmer, del Tribunal de Primera Instancia del condado de Stark, confirmó que Newman puede enfrentar el proceso judicial. De acuerdo con el informe de la doctora Arcangela Wood, de la Clínica Psicodiagnóstica, el acusado comprende la naturaleza del caso y es capaz de colaborar con su defensa.

La información fue confirmada por la cadena local WKYC, que reportó textualmente que Newman "ha sido declarado competente para ser juzgado", consolidando así el avance del proceso penal en Estados Unidos.

En este contexto, el profesor de derecho Jonathan Witmer-Rich explicó que la competencia no determina la culpabilidad, sino la capacidad del acusado para seguir el juicio: "La competencia no se trata de si eres culpable o inocente, sino de si el caso puede seguir adelante", señaló.

¿Qué ocurrió en el Walmart de Canton?

El caso se remonta al 18 de diciembre de 2025, cuando un agente policial procesaba a Newman dentro de la oficina de prevención de pérdidas de un Walmart en Canton, Ohio, tras un presunto hurto. Según la investigación, el hombre sacó un arma e intentó disparar contra el oficial, aunque el arma no llegó a accionarse. Con apoyo de un guardia de seguridad, el agente logró reducirlo sin resultar herido.

Tras el incidente, Newman fue acusado de una serie de delitos en el estado de Ohio, Estados Unidos, incluyendo intento de asesinato, robo, posesión de armas y drogas, así como obstrucción a la autoridad. Su caso fue inicialmente remitido desde un tribunal municipal antes de avanzar al gran jurado del condado de Stark.

Además, su coacusada, identificada como Katerina D. Jeffrey, enfrenta cargos por hurto menor. Las autoridades locales han subrayado la peligrosidad del hecho, destacando el riesgo constante que enfrentan los oficiales en intervenciones como esta. El proceso judicial continuará una vez que se presente el informe de evaluación mental ordenado por la corte, mientras el caso sigue bajo la jurisdicción del sistema judicial de Estados Unidos en el condado de Stark.