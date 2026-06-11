¡ATENCIÓN! Tenía prohibido entrar a Walmart: robó, intentó huir y lo que le encontraron al detenerlo empeoró todo

Un nuevo caso de robo en Estados Unidos en una tienda Walmart vuelve a poner el foco en la seguridad del comercio minorista. Un hombre, que tenía prohibido el ingreso a todas las propiedades de Walmart, fue detenido tras ser acusado de ocultar mercancía en una mochila, intentar salir sin pagar y huir de la policía cuando intentaban registrarlo. El episodio terminó en una persecución, el uso de una pistola Taser sin efecto inmediato y el hallazgo de un arma blanca al momento de su arresto, según reportes policiales difundidos por NEA Report.

Robo en un Walmart de Estados Unidos: ¿cómo ocurrió el intento de fuga en la tienda?

De acuerdo con la información recopilada, el hecho ocurrió el 2 de junio en una tienda Walmart ubicada en 1815 E. Highland Drive. Un agente que trabajaba fuera de servicio como personal de seguridad fue alertado por el personal sobre un sujeto que estaría ocultando productos en una mochila.

El hombre, identificado como Cameron Lakeem Lofton, de 32 años, habría intentado evadir la vigilancia ingresando al baño por cerca de media hora antes de salir del establecimiento sin pagar. Tras ser interceptado afuera del local, el sospechoso fue acompañado por las autoridades cuando se detectó que presuntamente portaba un cuchillo, lo que escaló la intervención.

Según el reporte, al intentar ser registrado, Lofton se mostró renuente, ignoró las órdenes y emprendió la huida a pie. Posteriormente, fue alcanzado tras un operativo en el que se utilizó una pistola Taser, sin lograr detenerlo de inmediato.

Un hombre que tenía prohibido ingresar a cualquier tienda de Walmart fue detenido.

Walmart en EE. UU. y el historial del detenido: prohibición previa y cargos agravados

Las autoridades confirmaron que el sospechoso tenía prohibido el acceso a todas las tiendas Walmart debido a una condena anterior por robo, lo que agrava su situación legal. Tras su detención, se le confiscó un cuchillo y la mercancía sustraída, valuada en 320,13 dólares, fue recuperada y devuelta al establecimiento.

NEA Report detalló textualmente: "La mercancía robada fue devuelta a Walmart y estaba valorada en 320,13 dólares", en referencia al cierre del caso en curso. El detenido enfrenta cargos por robo comercial, huida y resistencia a la autoridad, mientras que su próxima audiencia está programada para el 30 de julio, con una fianza fijada en 75.000 dólares. Las autoridades recordaron que todo proceso judicial mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.