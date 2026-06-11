¡Mucha atención! Solicitar un cambio de estatus legal en Estados Unidos puede convertirse en un proceso complicado y estresante. Si requieres asistencia con los servicios de inmigración, Proyecto Inmigrante se ofrece para acompañarte en tu trayectoria migratoria. Debes saber que, gracias a sus programas de representación legal y su profundo conocimiento de las leyes de inmigración, este organismo puede brindarte la orientación necesaria para facilitar tu proceso. AQUÍ todo lo que debes saber sobre la iniciativa.

Atención, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este proyecto te ayuda con tus trámites migratorios

NBC 5 y Telemundo 39 han establecido recientemente una importante colaboración con Proyecto Inmigrante, una organización sin fines de lucro ubicada en el norte de Texas, reconocida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta entidad ofrece servicios de asesoría migratoria, traducción y evaluación de equivalencia de títulos académicos extranjeros, entre otros.

Atención, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este proyecto te ayuda con tus trámites migratorios.

Es importante saber que, desde hace más de 20 años, Proyecto Inmigrante ha brindado apoyo a familias en el norte de Texas y ofrece una variedad de servicios legales y educativos accesibles y éticos. Su objetivo principal es facilitar que las comunidades inmigrantes obtengan un estatus legal que les permita llevar una vida próspera en el país, sobre la base de tres pilares: servir, informar y asistir.

Entre los servicios disponibles se incluyen asesoría migratoria para ajuste de estatus, renovación de DACA y solicitudes de asilo. Además, se organizan ferias de recursos y talleres informativos, como clínicas de ciudadanía, donde se puede aprender sobre el proceso para convertirse en ciudadano estadounidense.

Apoyo a la hora de llenar los documentos en inglés

Un dato importante es que, si necesitas documentos traducidos al inglés, Proyecto Inmigrante cuenta con un Departamento de Traducción que se encarga de traducir documentos esenciales, como actas de nacimiento, actas de matrimonio, informes médicos y diplomas académicos.

Asimismo, los servicios ofrecidos abarcan un programa de equivalencia académica dirigido a extranjeros, que proporciona asistencia para la continuación de sus estudios. Además, está disponible el Instituto de Estudios de Inmigración de Texas, que permite la inscripción en cursos virtuales adaptados a los horarios de los participantes.