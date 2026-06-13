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ALERTA MÁXIMA, conductores en EE. UU.: Gobierno SANCIONARÁ a los que conduzcan con estas LICENCIAS y que NO cumplan con este requisito
En Florida, manejar con una de estas credenciales se clasifica como un delito menor. ¿Qué se busca con esta normativa y cómo podría perjudicar a conductores?
¡Aviso importante! La normativa vigente en Florida impide la validez de ciertas licencias de conducir emitidas en otros estados para aquellas personas que no han podido comprobar su estatus migratorio legal en Estados Unidos. Según El Cronista, esta medida busca regular el uso de documentos de identificación en el estado y asegurar que solo quienes cumplan con los requisitos legales puedan acceder a este tipo de permiso. Aquí, más detalles.
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EE. UU. sancionará a quienes conduzcan con estas licencias y no cumplan con este requisito
Según los reportes, las personas que utilicen documentos no válidos podrían enfrentar sanciones y ser acusadas de conducir sin una licencia legítima. Esta acción se enmarca en la política migratoria aplicada por las autoridades estatales y federales.
EE. UU. sancionará a los que conduzcan con estas licencias y NO cumplan con este requisito.
La ley SB 1718, vigente en Florida desde 2023, establece que el estado no reconoce ciertas licencias de conducir emitidas por otras jurisdicciones, especialmente aquellas otorgadas a personas que no han podido demostrar su presencia legal en Estados Unidos.
Esta normativa se dirige a credenciales especiales que algunos estados han creado para permitir que inmigrantes indocumentados conduzcan legalmente en sus territorios. Estas licencias suelen presentar marcas, leyendas o características distintivas que las diferencian de las convencionales.
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), por su parte, señaló que las autoridades mantienen un registro de las credenciales que pueden ser consideradas inválidas en el estado.
¿Cuáles son las sanciones por conducir con estas licencias en Florida?
Las autoridades de Florida tienen la facultad de considerar a una persona que utiliza credenciales no válidas como conductora sin licencia. Esta situación puede acarrear diversas repercusiones, entre las que se incluyen multas económicas, citaciones judiciales y cargos por delito menor.
Asimismo, el infractor podría enfrentar costos judiciales adicionales y sanciones complementarias, según las circunstancias del caso. La norma local clasifica la conducción sin una licencia válida como una infracción penal menor, lo que permite a un juez imponer sanciones adicionales estipuladas por la ley estatal. Las consecuencias pueden ser más severas si el infractor tiene antecedentes.
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