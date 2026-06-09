ALERTA MÁXIMA, inmigrantes con PERMISO DE TRABAJO en EE. UU.: nuevo plan del DHS pondría EN RIESGO los documentos de estos TRES GRUPOS de extranjeros

Una nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) enciende las alertas entre millones de inmigrantes en Estados Unidos. El plan plantea cambios profundos en la entrega y renovación del permiso de trabajo en EE. UU., afectando directamente a tres grupos específicos de no ciudadanos. Según información difundida por N+ Univision, la iniciativa aún no es ley, pero abre la puerta a un endurecimiento significativo de las reglas migratorias vinculadas al empleo.

Nuevo plan del DHS pondría en riesgo los permisos de trabajo de estos tres grupos de inmigrantes en EE. UU.

El borrador presentado por el DHS busca modificar el acceso al permiso de trabajo para tres categorías:

Personas con parole humanitario o de interés público

Beneficiarios de acción diferida

Extranjeros con órdenes finales de deportación que permanecen bajo supervisión temporal (OSUP)

El propio DHS sostiene, en declaraciones recogidas por N+ Univision, que estas medidas buscan evitar que el sistema actual retrase las salidas del país: "El pueblo estadounidense merece un Gobierno Federal que ponga sus intereses primero y que priorice su seguridad, protección y bienestar financiero".

Aplicarían nuevas reglas al permiso de trabajo en EE. UU.: E-Verify, control estricto y revisión económica

El cambio más fuerte recae sobre quienes ya tienen orden final de remoción. Bajo la propuesta, el acceso automático al documento prácticamente desaparecería y solo se mantendría una excepción muy limitada: aquellos casos en los que la deportación sea "impracticable" porque los países de origen no emiten la documentación necesaria.

La propuesta también introduce requisitos más estrictos para quienes soliciten o renueven su permiso de trabajo en EE. UU. bajo categorías como parole (C-11) y acción diferida (C-14). Ahora deberán demostrar una "necesidad económica" comprobada y pasar un análisis más riguroso de discrecionalidad.

Además, el texto establece una línea dura contra los antecedentes delictivos: cualquier persona arrestada, acusada o vinculada a delitos, pandillas u organizaciones criminales podría quedar automáticamente excluida, salvo excepciones de interés público. Otro punto clave es la exigencia de que los solicitantes trabajen únicamente en empresas registradas en el sistema federal E-Verify, lo que busca reforzar el control laboral en Estados Unidos.

Según datos del DHS, en 2024 se procesaron más de 978 mil solicitudes de permisos discrecionales. La agencia defiende que limitar estos beneficios ayudaría a proteger el empleo de ciudadanos y residentes legales.

Los cambios solo se aplicarían a las solicitudes iniciales y renovaciones presentadas tras la entrada en vigor de la regla final.

Próximos pasos del DHS y qué pasará con los inmigrantes en Estados Unidos

En entrevista con N+ Univision, el abogado de inmigración Haim Vásquez explicó que el cambio aún no es definitivo: "El gobierno lo que acaba de hacer es proponer una regla… todavía no es ley. Es una propuesta con 60 días de comentarios públicos". Al tratarse de una norma en propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha abierto un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos antes de cualquier decisión final. Tras ello, no existe un plazo inmediato para su implementación.

Especialistas consultados por N+ Univision advierten que, incluso después del proceso, podrían presentarse retrasos o demandas judiciales que frenen su aplicación. Finalmente, la norma aclara que solo afectaría a nuevas solicitudes o renovaciones del permiso de trabajo, mientras que los documentos ya vigentes seguirían siendo válidos hasta su fecha de expiración.