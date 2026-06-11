¡ALERTA MÁXIMA por control migratorio! Inmigrantes lanzan un DURO RECLAMO en el Mundial 2026: "Fuera ICE de la Copa"

En el contexto de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes, crece la conversación en torno a la presencia de autoridades migratorias durante el evento. Un video difundido por Noticias Telemundo muestra cómo distintos grupos de inmigrantes expresan su preocupación y rechazo ante la posible actuación del ICE en espacios vinculados al torneo. En medio de un ambiente de expectativa por el Mundial 2026, el mensaje que resuena es claro: el fútbol, como espacio de encuentro, no debería verse atravesado por operativos migratorios.

Inmigrantes en Estados Unidos alzan la voz contra el ICE de cara al Mundial 2026

De acuerdo con la cobertura de Noticias Telemundo, comunidades de inmigrantes en Estados Unidos han comenzado a organizarse y manifestarse frente a lo que consideran un escenario de tensión migratoria en torno a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. En el material audiovisual, se observa cómo los participantes elevan consignas en rechazo a la presencia del ICE, dejando claro su malestar ante la posibilidad de controles o redadas en el marco del torneo.

En ese contexto, uno de los mensajes que más ha llamado la atención es la consigna citada por la fuente: "Fuera ICE de la Copa", repetida por los asistentes como un llamado directo a mantener el evento deportivo libre de intervenciones migratorias.

Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos: temor a controles migratorios y mensaje "Fuera ICE de la Copa"

El debate en torno al Mundial 2026 en Estados Unidos comenzó a incluir no solo temas deportivos, sino también sociales y políticos. Según lo reportado por Noticias Telemundo, la preocupación de las comunidades inmigrantes se centra en la posibilidad de un aumento de la vigilancia migratoria durante uno de los eventos más importantes del planeta.

En el video difundido, el reclamo se repite con fuerza como símbolo de protesta: "Fuera ICE de la Copa", una frase que resume el sentir de quienes temen que la celebración del fútbol mundial pueda verse afectada por el accionar del ICE en territorio estadounidense.