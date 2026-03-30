ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: Costco y Lowe's confirman el CIERRE de sus puertas próximamente, ¿qué pasará con Walmart y cuál es la razón?
Costco y Lowe's confirmaron el cierre de sus establecimientos el 5 de abril. ¿A qué se debe esta medida y por qué ha llamado la atención en EE. UU.?
¡Mucha atención! Si tienes en mente llevar a cabo tus compras en Costco, Lowe's u otras tiendas el próximo 5 de abril, es recomendable que reconsideres tus planes. Recientemente, se anunció que ciertas cadenas reconocidas, junto con otras tiendas, no abrirán sus puertas ese domingo debido a la celebración de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué debes saber?
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Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente por esta razón
Según informes de medios internacionales, tales como NJ.com y las propias empresas, estas tiendas cerrarán para celebrar la Semana Santa en Estados Unidos, lo que permite a los empleados tener más tiempo para estar con sus seres queridos y pasar momentos familiares.
A continuación, las tiendas que permanecerán cerradas este domingo:
Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente, ¿cuál es la razón?
- Dick's Sporting Goods
- Aldi
- Bath & Body Works
- Boscov's
- Burlington
- Costco
- Chick-fil-A
- Sam's Club
- Hobby Lobby
- JCPenney
- Kohl's
- Apple
- Best Buy
- Macy's
- Marshalls
- Nordstrom
- Nordstrom Rack
- Target
- Sam's Club
- TJ Maxx
¿Qué pasará con Walmart este 5 de abril?
Según informes, y la situación que se vivió el año pasado, la mayoría de las tiendas Walmart permanecerán abiertas el domingo 5 de abril de 2026.
Si bien, la fecha coincide con el Domingo de Pascua, a diferencia de otras festividades como Acción de Gracias o Navidad, la cadena no suele cerrar sus puertas.
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