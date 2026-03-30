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ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: Costco y Lowe's confirman el CIERRE de sus puertas próximamente, ¿qué pasará con Walmart y cuál es la razón?

Costco y Lowe's confirmaron el cierre de sus establecimientos el 5 de abril. ¿A qué se debe esta medida y por qué ha llamado la atención en EE. UU.?

Melanni Miranda
Costco y Lowe's confirman el CIERRE de sus puertas próximamente, ¿qué pasará con Walmart?
Costco y Lowe's confirman el CIERRE de sus puertas próximamente, ¿qué pasará con Walmart? | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Mucha atención! Si tienes en mente llevar a cabo tus compras en Costco, Lowe's u otras tiendas el próximo 5 de abril, es recomendable que reconsideres tus planes. Recientemente, se anunció que ciertas cadenas reconocidas, junto con otras tiendas, no abrirán sus puertas ese domingo debido a la celebración de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué debes saber?

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Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente por esta razón

Según informes de medios internacionales, tales como NJ.com y las propias empresas, estas tiendas cerrarán para celebrar la Semana Santa en Estados Unidos, lo que permite a los empleados tener más tiempo para estar con sus seres queridos y pasar momentos familiares.

A continuación, las tiendas que permanecerán cerradas este domingo:

Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente, ¿cuál es la razón?

Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente, ¿cuál es la razón?

  • Dick's Sporting Goods
  • Aldi
  • Bath & Body Works
  • Boscov's
  • Burlington
  • Costco
  • Chick-fil-A
  • Sam's Club
  • Hobby Lobby
  • JCPenney
  • Kohl's
  • Apple
  • Best Buy
  • Macy's
  • Marshalls
  • Nordstrom
  • Nordstrom Rack
  • Target
  • Sam's Club
  • TJ Maxx

¿Qué pasará con Walmart este 5 de abril?

Según informes, y la situación que se vivió el año pasado, la mayoría de las tiendas Walmart permanecerán abiertas el domingo 5 de abril de 2026.

Si bien, la fecha coincide con el Domingo de Pascua, a diferencia de otras festividades como Acción de Gracias o Navidad, la cadena no suele cerrar sus puertas.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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