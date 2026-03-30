¡Mucha atención! Si tienes en mente llevar a cabo tus compras en Costco, Lowe's u otras tiendas el próximo 5 de abril, es recomendable que reconsideres tus planes. Recientemente, se anunció que ciertas cadenas reconocidas, junto con otras tiendas, no abrirán sus puertas ese domingo debido a la celebración de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué debes saber?

Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente por esta razón

Según informes de medios internacionales, tales como NJ.com y las propias empresas, estas tiendas cerrarán para celebrar la Semana Santa en Estados Unidos, lo que permite a los empleados tener más tiempo para estar con sus seres queridos y pasar momentos familiares.

A continuación, las tiendas que permanecerán cerradas este domingo:

Costco y Lowe's confirman el cierre de sus puertas próximamente, ¿cuál es la razón?

Dick's Sporting Goods

Aldi

Bath & Body Works

Boscov's

Burlington

Costco

Chick-fil-A

Sam's Club

Hobby Lobby

JCPenney

Kohl's

Apple

Best Buy

Macy's

Marshalls

Nordstrom

Nordstrom Rack

Target

Sam's Club

TJ Maxx

¿Qué pasará con Walmart este 5 de abril?

Según informes, y la situación que se vivió el año pasado, la mayoría de las tiendas Walmart permanecerán abiertas el domingo 5 de abril de 2026.

Si bien, la fecha coincide con el Domingo de Pascua, a diferencia de otras festividades como Acción de Gracias o Navidad, la cadena no suele cerrar sus puertas.