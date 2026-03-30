¡Aviso importante! Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha manifestado sus intenciones de respaldo hacia la administración de Donald Trump en un caso que podría transformar el acceso al asilo en la frontera con México. Con esta última acción, se podría complicar la situación de miles de inmigrantes que buscan refugio en el país americano.

Corte Suprema de EE. UU. falló en contra de estos inmigrantes; ahora peligra su estadía y asilo

El Cronista compartió información valiosa sobre lo que está pasando en EE. UU. Y es que, en las audiencias recientes, los magistrados han examinado la legalidad de una política denominada “metering”, la cual restringe el ingreso de solicitantes de asilo cuando las autoridades consideran que no se puede manejar más casos.

Corte Suprema de EE. UU. falló en contra de estos inmigrantes; ahora peligra su estadía y asilo.

La administración de Trump tiene como finalidad reactivar esta medida, que fue eliminada durante el mandato de Joe Biden en 2021. La política en mención permite a los agentes fronterizos rechazar a migrantes en la frontera y, en algunos casos, posponer indefinidamente sus solicitudes de asilo.

Al respecto, el debate llegó al Tribunal Supremo tras la decisión del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito, que determinó que esta práctica contraviene la legislación federal. Según la normativa actual, cualquier persona que ingresa al país tiene derecho a solicitar asilo y debe ser evaluada por un funcionario competente.

No obstante, el gobierno ha señalado que aquellos que son retenidos en territorio mexicano no cumplen con este requisito. Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia defendió esta posición en la audiencia, afirmando que un extranjero no puede ser considerado dentro del país si permanece físicamente fuera de sus fronteras.

¿Qué es lo que se viene en EE. UU. tras conocerse la postura de la Corte Suprema?

Cabe precisar que la decisión final de la Corte Suprema de EE. UU. se anticipa para junio, aunque sus repercusiones podrían sentirse de inmediato en la política migratoria de la nación americana.

Asimismo, el tribunal abordará en las próximas semanas otros asuntos delicados, entre ellos la constitucionalidad de limitar la ciudadanía por nacimiento y la posible eliminación de las protecciones para migrantes provenientes de diversas naciones.