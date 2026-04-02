ALERTA MÁXIMA para compradores de Walmart: NUGGETS de pollo contendrían NIVELES PELIGROSOS DE PLOMO, ¿por qué no se ordenó su retirada del mercado?

Las autoridades de seguridad alimentaria de Estados Unidos emitieron una alerta urgente relacionada con nuggets de pollo congelados en forma de dinosaurio, disponibles en Walmart. Esta advertencia se debe a la posible presencia de niveles peligrosos de plomo en el producto, lo que representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores.

La situación ha generado alarma entre padres, adultos mayores y personas con condiciones de salud vulnerables, ya que la exposición al plomo no tiene un umbral seguro.

Revisa tu congelador por si tienes estos nuggets de pollo con forma de dinosaurio, listos para comer, vendidos en Walmart.

Nuggets de pollo con forma de dinosaurio de Walmart contendrían niveles peligrosos de plomo: ¿por qué no se han retirado del mercado?

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA FSIS) publicó una alerta sanitaria advirtiendo que "algunos dinosaur‑shaped chicken nuggets vendidos en Walmart podrían contener niveles altos de plomo," según reporta WRAL News. Esto indica que ciertos productos congelados de pollo listos para consumir podrían tener hasta cinco veces más plomo del nivel de referencia establecido por la FDA.

La razón por la que no se ordenó una retirada formal es que los productos afectados ya no están en los estantes de las tiendas, aunque podrían permanecer en los congeladores de los hogares. El USDA aclaró que la alerta aplica específicamente a:

Bolsas de 29 oz de Great Value Fully Cooked Dino-Shaped Chicken Breast Nuggets vendidas en Walmart.

Fecha de producción: 10 de febrero de 2026

"Best if used by": 10 de febrero de 2027

Código de lote 0416DPO1215 y número de establecimiento P44164, impresos en la parte posterior del empaque.

Debido al hallazgo durante un muestreo de rutina realizado por una agencia estatal, las autoridades no consideraron necesaria una retirada, ya que los productos ya no se venden en las tiendas; sin embargo, alertan a los consumidores para que revisen sus congeladores.

Riesgos para la salud y medidas recomendadas

El plomo es un metal pesado que puede causar efectos negativos en el desarrollo cerebral y nervioso, especialmente en mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños. No existe una cantidad segura de exposición al plomo, y niveles elevados pueden producir daños duraderos. Si encuentras estas bolsas de nuggets en casa, las autoridades sugieren tirarlas o devolverlas al lugar de compra para recibir un reembolso o una sustitución.

Esta alerta enfatiza la importancia de revisar los productos congelados en casa, incluso si ya no están disponibles en las tiendas, ya que muchos alimentos tienen fechas de consumo prolongadas y pueden seguir representando riesgos para la salud si están contaminados.