Walmart: esta es la situación de la tienda tras evacuación y amenaza en la hora de almuerzo.

Este 1 de abril, el Walmart Supercenter, ubicado en el Walton Boulevard, Bentonville, fue evacuado sorpresivamente a la hora del almuerzo tras el reporte de una amenaza. Un representante de la empresa conversó con 40/29 News al respecto. Si bien no se especificó si se había arrestado a algún sospechoso en relación con el incidente, sí se reveló varios fetalles.

Walmart: esta la situación de la tienda tras evacuación y amenaza en la hora de almuerzo

Esta reciente situación ocasionó gran preocupación entre los clientes y empleados de esta zona de Estados Unidos, quienes fueron evacuados sorpresivamente y de manera ordenada mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes de este incidente.

Según lo expuesto, la policía de Bentonville, tras las investigaciones, se retiró y Walmart, con el pasar de las horas, reabrió sus puertas al público aproximadamente a la 1.00 p. m. No obstante, no se conoce más sobre esta aparente amenaza y evacuación.

En tanto, el portavoz de la cadena, confirmó que no se registraron heridos durante este hecho. Este Supercentro es conocido como Tienda n.° 100. y, ahora, seguirá brindando atención al público de manera general.

Reportan asalto y robo en otra tienda

Frente a esta situación de inseguridad y temor, 'Azfamily' y otros medios internacionales compartieron datos sobre otra situación que ha llamado la atención de los clientes: un asalto en la comunidad de Chandler, Arizona. Las autoridades confirmaron la detención de una mujer en el contexto de una investigación activa relación con la tienda.

La sospechosa, identificada como Raven White, de 38 años, enfrenta cargos por varios delitos violentos en el Walmart y en una escuela.