¡Atención! Recientemente, una mujer, en EE. UU., fue arrestada de inmediato en Florida, esto luego de agredir a dos personas de la tercera edad en el estacionamiento de una tienda Walmart de la zona. Las autoridades del Estado del Sol señalaron que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol y sustancias ilícitas.

Walmart: arrestan a mujer que atacó a dos personas en estacionamiento; intentó quitarse las esposas

Allie Grace Barrentine, de 25 años, enfrenta múltiples cargos, incluyendo dos por agresión a una persona de 65 años o más, así como resistencia a la autoridad sin violencia y alteración del orden público, tal como señaló el Departamento de Policía de Panama City Beach.

Cabe resaltar que, según lo expuesto por las autoridades, este hecho ocurrió el lunes 23 de marzo por la noche en un Walmart Supercenter ubicado en Panama City Beach Parkway, una localidad turística en la costa noroeste de Florida.

Walmart: arrestan a mujer que atacó a dos personas en estacionamiento; intentó quitarse las esposas.

De acuerdo con la denuncia penal, la acusada se encontraba caminando por el estacionamiento cuando una de las víctimas era pasajera y la otra conductora de un vehículo que circulaba en el mismo carril. No se menciona en la declaración jurada un evento que haya provocado la agresión, limitándose a detallar la violencia que ocurrió en las cercanías del automóvil.

Asimismo, en el documento de acusación se señala que Barrentine comenzó a golpear el vehículo, lo que llevó a los ocupantes a salir. En ese momento, la acusada agarró el brazo izquierdo de una de las víctimas, rompiendo una pulsera, y también la sujetó del collar. La edad de la víctima es de 69 años, aproximadamente. La policía agregó que el ataque a la segunda mujer es similar al de la primera, pero no se confirmó si quedó herida.

Acusada perdió los papeles tras su detención

Sobre este caso, la policía también informó que, tras recibir instrucciones sobre la imputación y arresto de la acusada, se le ordenó a Barrentine que se colocara de cara al vehículo y que pusiera los brazos detrás de la espalda. Sin embargo, no respetó estas indicaciones.

Según el informe del agente, Barrentine mostró una actitud agresiva y se negó a colaborar, intentando liberarse en varias ocasiones después de ser empujada contra el vehículo para su inmovilización. El proceso de esposarla también resultó complicado.

El documento de acusación detalla que, al colocarle las esposas flexibles y retirar las originales, Barrentine logró deshacerse de ellas y sacar su brazo izquierdo, continuando con su resistencia a pesar de las órdenes de detenerse. Está detenida en la cárcel del condado de Bay, con una fianza total de US$21.000.