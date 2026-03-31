0
EN VIVO
Perú vs Honduras por amistoso internacional
EN DIRECTO
Previa de Bolivia vs Irak por el repechaje

ALERTA MÁXIMA en Walmart de Nueva York: PELEA en establecimiento termina con el ARRESTO de hombre; mujer fue atacada con silla de metal

Autoridades compartieron el reporte de una pelea en un Subway, ubicado en el interior de un Walmart en Nueva York. ¿Qué sucedió y qué se sabe de la víctima?

Melanni Miranda
Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal.
Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Alerta! Recientemente, el Departamento de Policía de New Hartford, en Estados Unidos, confirmó recientemente más detalles sobre la pelea que se originó en el interior de un Walmart en el centro de Nueva York, lo cual resultó en el arresto de un sujeto tras golpear a una mujer con una silla de metal. ¿Qué más se sabe sobre este hecho? AQUÍ más información.

Corte Suprema de EE. UU. falló en contra de estos inmigrantes; ahora peligra su estadía y asilo.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes: La Corte Suprema de EE. UU. FALLÓ en contra de este grupo; ahora PELIGRA su estadía y ASILO

Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal

Syracuse’ y, de acuerdo las autoridades locales, esta grotesca riña empezó como una discusión, la cual se intensificó hasta convertirse en un enfrentamiento físico que se extendió fuera del edificio e que involucró incluso a seis individuos. Luego de ello, la policía dio con el arresto de Kyle Quinn, de 23 años y natural de Utica, quien ahora enfrenta cargos por:

  • Tenencia ilícita de un arma en cuarto grado (delito menor).
  • Acoso de segundo grado (infracción).
  • Asimismo, las autoridades confirmaron que Quinn fue acusado de tenencia indebida de armas por agredir a una mujer con una silla.
Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal.

Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal.

Según el comunicado difundido por la policía de New Hartford, ellos usaron las grabaciones de vídeo y entrevistas a testigos para investigar el suceso y validar que Quinn fue quien comenzó el altercado físico y empleó la silla como arma.

Rápidamente, la policía recibió el aviso y se dirigió al Walmart ubicado en 4765 Commercial Dr. en la ciudad de New Hartford, aproximadamente a las 4:45 de la tarde del domingo 29 de marzo.

¿Cómo se dio esta pelea y qué más se sabe de este incidente?

Tal como señalaron los agentes del orden, la pelea inició como una discusión verbal dentro del restaurante Subway en el Walmart. No obstante, luego la pelea se tornó violenta. Una mujer sufrió heridas leves en el rostro. Si bien, en primera instancia, se reveló sobre un apuñalamiento, los investigadores determinaron que había sido golpeada con una silla.

No se usaron cuchillos ni armas de fuego. La mujer fue atendida por los servicios de emergencia, pero rechazó recibir más tratamiento médico y referirse al respecto. La investigación todavía sigue en curso.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: Trump se convertirá en el primer presidente en incluir SU FIRMA en los nuevos billetes de un dólar

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes: La Corte Suprema de EE. UU. FALLÓ en contra de este grupo; ahora PELIGRA su estadía y ASILO

  3. ALERTA ROJA en Walmart de Florida: ARRESTAN a mujer que ATACÓ a dos personas en estacionamiento; intentó evadir a la policía

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano