¡Alerta! Recientemente, el Departamento de Policía de New Hartford, en Estados Unidos, confirmó recientemente más detalles sobre la pelea que se originó en el interior de un Walmart en el centro de Nueva York, lo cual resultó en el arresto de un sujeto tras golpear a una mujer con una silla de metal. ¿Qué más se sabe sobre este hecho? AQUÍ más información.

Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal

‘Syracuse’ y, de acuerdo las autoridades locales, esta grotesca riña empezó como una discusión, la cual se intensificó hasta convertirse en un enfrentamiento físico que se extendió fuera del edificio e que involucró incluso a seis individuos. Luego de ello, la policía dio con el arresto de Kyle Quinn, de 23 años y natural de Utica, quien ahora enfrenta cargos por:

Tenencia ilícita de un arma en cuarto grado (delito menor).

Acoso de segundo grado (infracción).

Asimismo, las autoridades confirmaron que Quinn fue acusado de tenencia indebida de armas por agredir a una mujer con una silla.

Walmart: pelea en establecimiento termina con el arresto de hombre; mujer fue atacada con silla de metal.

Según el comunicado difundido por la policía de New Hartford, ellos usaron las grabaciones de vídeo y entrevistas a testigos para investigar el suceso y validar que Quinn fue quien comenzó el altercado físico y empleó la silla como arma.

Rápidamente, la policía recibió el aviso y se dirigió al Walmart ubicado en 4765 Commercial Dr. en la ciudad de New Hartford, aproximadamente a las 4:45 de la tarde del domingo 29 de marzo.

¿Cómo se dio esta pelea y qué más se sabe de este incidente?

Tal como señalaron los agentes del orden, la pelea inició como una discusión verbal dentro del restaurante Subway en el Walmart. No obstante, luego la pelea se tornó violenta. Una mujer sufrió heridas leves en el rostro. Si bien, en primera instancia, se reveló sobre un apuñalamiento, los investigadores determinaron que había sido golpeada con una silla.

No se usaron cuchillos ni armas de fuego. La mujer fue atendida por los servicios de emergencia, pero rechazó recibir más tratamiento médico y referirse al respecto. La investigación todavía sigue en curso.