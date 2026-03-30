¡Atención! Un dron de la policía, en Las Vegas, facilitó la detención de un hombre señalado como responsable de agredir a una mujer y chocar un vehículo contra una tienda Dollar Tree. Recordemos que este accidente se registró la semana pasada. La tecnología usada por las autoridades locales permitió localizar al sospechoso de manera más eficiente. AQUÍ todos los detalles.

Dollar Tree de Las Vegas: con dron policial, logran captura de hombre acusado de estrellar su coche contra tienda

‘3 News’ y otros portales internacionales confirmaron que, este lunes 30 de marzo, la policía metropolitana de Las Vegas divulgó un video capturado por un dron durante el arresto de Shawn Handley, de 45 años, ocurrida el 23 de marzo.

Handley se vio envuelto en una disputa doméstica con otra persona y, presuntamente, embistió su vehículo contra las puertas de la tienda Dollar Tree, situada cerca de Craig Road y Decatur Boulevard. Luego de salir del auto, supuestamente atacó a una mujer con un cuchillo, momento en el cual otra persona le disparó.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), al llegar los agentes, Handley ya había escapado. No obstante, gracias a la unidad de drones del departamento, los oficiales lograron localizarlo escondido junto a un contenedor de basura, gracias a la visión aérea proporcionada por el dron.

¿Cómo hallaron a Handley?

Un video revela el momento en que Handley se entrega rápidamente tras ser rodeado por agentes y un perro policía. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) resaltó que “este es otro ejemplo de cómo nuestro programa de drones está ayudando a los agentes a responder con mayor rapidez, rastrear a los sospechosos de forma más eficaz y proteger vidas en momentos críticos”.

Según los registros judiciales, Handley enfrenta siete cargos por delitos graves, entre ellos intento de asesinato. La próxima audiencia del caso está fijada para el 2 de abril. Además, el lunes 30 de marzo, la fiscalía presentó una nueva denuncia penal, acusándolo de intentar impedir que una persona testificara y de violar una condición de su libertad condicional.