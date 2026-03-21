- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Chankas vs Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de Boardman: reportan preocupante ROBO en el interior de la tienda que generó pánico en los empleados
La policía está llevando a cabo una investigación sobre un robo ocurrido en la tienda Dollar Tree ubicada en Boardman. ¿Qué han revelado las autoridades?
Recientemente, la policía de Boardman, en Estados Unidos, empezó una investigación sobre un robo de productos ocurrido en una tienda Dollar Tree, de la localidad. Las autoridades han informado que se encuentran recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este delito.
PUEDES VER: ALERTA ROJA para conductores ciudadanos e inmigrantes: CANCELARÁN por 5 años sus licencias de conducir si cometen esta infracción habitual
Dollar Tree: reportan preocupante robo en el interior de la tienda que generó pánico en los empleados
‘WKBN’ y otros portales internacionales compartieron recientemente el informe de la policía, en la que se señala que un hombre asaltó la tienda Dollar Tree ubicada en Midlothian Boulevard. Este hecho se dio el viernes 20 de marzo, tal como confirmaron las propias autoridades.
Dollar Tree: reportan preocupante robo en el interior de la tienda que generó pánico en los empleados.
El sujeto entregó a los trabajadores una nota en la que afirmaba poseer un arma y exigía el dinero de la caja registradora. Los trabajadores, siguiendo las instrucciones, le entregaron el efectivo, tras lo cual el asaltante escapó del establecimiento y se retiró en su vehículo, dirigiéndose hacia el norte por South Avenue.
Hasta el momento, no se reportaron heridos en este preocupante incidente. Vale resaltar que la investigación del caso sigue en curso.
¿Por qué Dollar Tree resalta en Estados Unidos?
La empresa Dollar Tree resalta por restablecer precios base de US$1,25 y artículos que oscilan entre US$3 y US$5 en EE. UU. Ha logrado captar la atención de millones de consumidores gracias a la accesibilidad de productos esenciales, de decoración y de limpieza.
En un contexto de inflación, su habilidad para ofrecer precios notablemente más bajos que los de grandes cadenas, junto con su extensa red de tiendas físicas, la convierte en una alternativa conveniente y preferida por el público.
- 1
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Florida: Ron DeSantis RECHAZA dar ciudadanía a indocumentados que no cumplan con esta norma
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
- 3
ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90