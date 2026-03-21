Recientemente, la policía de Boardman, en Estados Unidos, empezó una investigación sobre un robo de productos ocurrido en una tienda Dollar Tree, de la localidad. Las autoridades han informado que se encuentran recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este delito.

Dollar Tree: reportan preocupante robo en el interior de la tienda que generó pánico en los empleados

‘WKBN’ y otros portales internacionales compartieron recientemente el informe de la policía, en la que se señala que un hombre asaltó la tienda Dollar Tree ubicada en Midlothian Boulevard. Este hecho se dio el viernes 20 de marzo, tal como confirmaron las propias autoridades.

Dollar Tree: reportan preocupante robo en el interior de la tienda que generó pánico en los empleados.

El sujeto entregó a los trabajadores una nota en la que afirmaba poseer un arma y exigía el dinero de la caja registradora. Los trabajadores, siguiendo las instrucciones, le entregaron el efectivo, tras lo cual el asaltante escapó del establecimiento y se retiró en su vehículo, dirigiéndose hacia el norte por South Avenue.

Hasta el momento, no se reportaron heridos en este preocupante incidente. Vale resaltar que la investigación del caso sigue en curso.

¿Por qué Dollar Tree resalta en Estados Unidos?

La empresa Dollar Tree resalta por restablecer precios base de US$1,25 y artículos que oscilan entre US$3 y US$5 en EE. UU. Ha logrado captar la atención de millones de consumidores gracias a la accesibilidad de productos esenciales, de decoración y de limpieza.

En un contexto de inflación, su habilidad para ofrecer precios notablemente más bajos que los de grandes cadenas, junto con su extensa red de tiendas físicas, la convierte en una alternativa conveniente y preferida por el público.