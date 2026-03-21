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ALERTA ROJA en Walmart del condado de Belmont: una llamada por robo termina en una REDADA antidrogas y tres ARRESTOS
Una alerta por un robo en Walmart derivó en una operación antidrogas en el condado de Belmont, en EE. UU., resultando en el arresto de tres individuos.
¡Insólito hecho! Recientemente, tres personas de Wheeling fueron arrestadas tras una investigación sobre robos en Walmart, la cual dejó como resultado cargos adicionales vinculados a drogas en su contra. La policía de Richland Township fue la encargada de compartir este hecho. ¿Qué se descubrió tras la operación de las autoridades?
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Walmart: una llamada por robo termina en una redada antidrogas y tres arrestos
‘WTRF’ y otros portales internacionales informaron que, el pasado 18 de marzo, agentes de la policía del condado de Belmont respondieron a un llamado del departamento de prevención de pérdidas de Walmart, esto luego de reportarse la presencia de un presunto ladrón.
Walmart: una llamada por robo termina en una redada antidrogas y tres arrestos.
En el operativo, fue arrestada Brittany Guthrie, a quien se le incautó mercancía sin pagar valorada en más de 800 dólares. En el proceso de la investigación, los oficiales también encontraron una cantidad de lo que se presume es metanfetamina y confirmaron que Guthrie tenía cuatro órdenes de arresto pendientes.
Asimismo, en el lugar, se dio con la detención de un vehículo vinculado a Guthrie, lo que llevó a la captura de dos hombres, Joshua Biery y Jeff Andlinger. Los tres detenidos fueron trasladados a la cárcel del condado de Belmont.
¿Cuáles son los cargos que enfrentan?
A través de los informes policiales, se conoció que Biery enfrenta cargos por posesión de drogas, así como por tener instrumentos y parafernalia relacionados con el consumo de estas sustancias. Además, cuenta con una orden de arresto pendiente.
Por su parte, Guthrie está acusado de robo y posesión de drogas, además de tener cuatro órdenes de arresto pendientes.
Andlinger, en tanto, también se enfrenta a acusaciones por posesión de drogas y de instrumentos y parafernalia para su consumo. Es importante destacar que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
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