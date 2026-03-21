Recientemente, se registró un tiroteo en el noreste de Charlotte, en EE. UU., el cual dejó como resultado a una persona herida. Las autoridades locales se encuentran investigando el incidente para determinar las circunstancias que rodearon este hecho violento que se dio cerca a un Walmart. ¿Qué se sabe de la víctima y el sospechoso?

Walmart de University City: reportan identificación y arresto de sospechosa tras peligroso tiroteo

‘WCNC’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre el tiroteo que sucedió este jueves 19 de marzo frente al Walmart Neighborhood Market y una gasolinera 7/11 en North Tryon Street, cerca de Pavilion Boulevard.

Según reportes de Medic y los medios en mención, una persona terminó gravemente herida durante el incidente. Las autoridades locales, por su parte, señalaron que la víctima y el sospechoso intercambiaron disparos, lo que dejó a la víctima herida.

Este último salió de la gasolinera justo cuando el sospechoso llegó, lo que provocó una discusión, según los documentos judiciales. Ambos desenfundaron sus armas, lo que llevó a un intercambio de disparos. Luego, la víctima fue hallada en su auto en el estacionamiento de Walmart y trasladada al hospital de inmediato.

La policía local logró identificar a Genesis Petty, de 18 años, como la principal sospechosa del tiroteo y la arrestó tras su vínculo con el caso. Petty afirmó a los investigadores que no observó a la víctima sacar su arma previo a que comenzara a disparar.

¿Qué cargos enfrenta Genesis Petty?

A través de los informes, Petty enfrenta cargos por agresión con arma mortal, uso de un arma de fuego en la vía pública, daños a la propiedad y posesión de un arma oculta.

Hasta el momento, se encuentra recluida en la cárcel del condado de Mecklenburg, donde su fianza ha sido fijada en US$100.000.