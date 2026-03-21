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ALERTA MÁXIMA cerca a Walmart de University City: reportan identificación y ARRESTO de sospechosa tras peligroso TIROTEO

Las autoridades informaron que una persona terminó herida en un tiroteo ocurrido en las cercanías de un Walmart en University City. ¿Qué se sabe del sospechoso?

Melanni Miranda
Walmart de University City: reportan identificación y arresto de sospechosa tras peligroso tiroteo.
Walmart de University City: reportan identificación y arresto de sospechosa tras peligroso tiroteo. | Composición Libero / Melanni Miranda
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Recientemente, se registró un tiroteo en el noreste de Charlotte, en EE. UU., el cual dejó como resultado a una persona herida. Las autoridades locales se encuentran investigando el incidente para determinar las circunstancias que rodearon este hecho violento que se dio cerca a un Walmart. ¿Qué se sabe de la víctima y el sospechoso?

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Walmart de University City: reportan identificación y arresto de sospechosa tras peligroso tiroteo

‘WCNC’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre el tiroteo que sucedió este jueves 19 de marzo frente al Walmart Neighborhood Market y una gasolinera 7/11 en North Tryon Street, cerca de Pavilion Boulevard.

Según reportes de Medic y los medios en mención, una persona terminó gravemente herida durante el incidente. Las autoridades locales, por su parte, señalaron que la víctima y el sospechoso intercambiaron disparos, lo que dejó a la víctima herida.

Este último salió de la gasolinera justo cuando el sospechoso llegó, lo que provocó una discusión, según los documentos judiciales. Ambos desenfundaron sus armas, lo que llevó a un intercambio de disparos. Luego, la víctima fue hallada en su auto en el estacionamiento de Walmart y trasladada al hospital de inmediato.

La policía local logró identificar a Genesis Petty, de 18 años, como la principal sospechosa del tiroteo y la arrestó tras su vínculo con el caso. Petty afirmó a los investigadores que no observó a la víctima sacar su arma previo a que comenzara a disparar.

¿Qué cargos enfrenta Genesis Petty?

A través de los informes, Petty enfrenta cargos por agresión con arma mortal, uso de un arma de fuego en la vía pública, daños a la propiedad y posesión de un arma oculta.

Hasta el momento, se encuentra recluida en la cárcel del condado de Mecklenburg, donde su fianza ha sido fijada en US$100.000.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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