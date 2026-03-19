Recientemente, las autoridades del condado de Bucks, EE. UU., informaron a la comunidad que un menor fue llevado de manera urgente e inmediata a un hospital tras ser agredido. La policía señaló que la culpable sería su madre, quien lo agredió en un Walmart ubicado en dicha zona la semana pasada. ¿Cuál es el estado del niño? ¿Qué pasó con su hermano?

Walmart: arrestan a madre tras insultar a sus hijos y agredir a uno de ellos; lo dejó inconsciente

‘Fox29’ y otros portales internacionales compartieron el último informe de la policía local, donde se reveló lo que sucedió en el Walmart de Levittown Parkway, en Tullytown, y la situación de dos niños pequeños y su madre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Walmart: arrestan a madre tras insultar a sus hijos y agredir a uno de ellos; lo dejó inconsciente.

Un testigo conversó con las autoridades y aseguró que la mujer profería insultos hacia sus menores hijos y arrastraba a uno de ellos con la correa de una mochila, mientras este lloraba de manera desconsolada. Según el relato, la madre dejó caer al niño en un carrito, lo que provocó que se golpeara la cabeza.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer sosteniendo al niño inconsciente. De inmediato, los servicios de emergencia evaluaron la situación y determinaron que el niño requería atención médica urgente. Luego, procedieron con la detención de la madre de familia.

¿Qué se sabe sobre la madre y qué cargos enfrentará?

En este caso, que ha conmocionado a la comunidad, no se llegó a revelar ni la edad ni el estado de salud del niño que resultó herido.

Asimismo, la investigación ha establecido que la madre, Samantha Fletcher, de 28 años, es la responsable de las lesiones sufridas por el menor. Ella ha recibido acusaciones de varios delitos, incluyendo agresión con agravantes, poner en peligro el bienestar de menores, así como poner en riesgo imprudentemente a otra persona y agresión simple.

Ahora, se encuentra recluida en el centro penitenciario del condado de Bucks. No se sabe cuántos años de prisión llevaría ni las sanciones que enfrentará.