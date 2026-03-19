ALERTA ROJA en Walmart de Orlando: VIDEO grabado con la cámara corporal de un agente muestra el DRÁSTICO DESENLACE de una confrontación

Un nuevo video difundido recientemente pone en el centro de la atención pública un incidente ocurrido frente a un Walmart en East Colonial Drive, en Orlando. Las imágenes, captadas por la cámara corporal de un agente del condado de Orange, revelan cómo una intervención policial por un presunto hurto termina en un enfrentamiento armado que escala en cuestión de segundos.

El caso sigue en análisis por las autoridades competentes.

El caso ha generado debate sobre el uso de la fuerza, los protocolos policiales y la respuesta ante situaciones potencialmente peligrosas en espacios públicos.

Video grabado con la cámara corporal de un agente muestra cómo dispara a un presunto ladrón cerca de un Walmart en Orlando

De acuerdo con la información divulgada, el incidente involucró a Jason Beal, un hombre de 48 años señalado como sospechoso de robo mientras empujaba un carrito de compras cargado con artículos. Según los reportes, el agente le ordenó repetidamente que se tirara al suelo y le advirtió que, de no hacerlo, se emplearía una descarga eléctrica como medida de control.

Momentos después, el agente utilizó una pistola Taser para intentar inmovilizarlo. Sin embargo, la situación no terminó allí. En el video se escucha al oficial alertar: "¡Taser desplegada, Taser desplegada! ¡Oye, no te acerques!", antes de efectuar varios disparos con su arma de fuego. En total, se realizaron seis disparos, de los cuales al menos uno impactó al sospechoso, quien sobrevivió al incidente.

Reacción de las autoridades y principales hallazgos tras el incidente

Tras el enfrentamiento, las autoridades del condado de Orange informaron que, durante la inspección posterior, se encontraron dos cuchillos en posesión de Beal, lo que añadió un elemento adicional de riesgo a la escena. En relación con el caso, WESH 2 News reportó de manera textual: "la situación escaló cuando el agente utilizó su Taser y posteriormente su arma de fuego", resaltando el rápido incremento de tensión durante la intervención.

El caso continúa siendo analizado por las autoridades correspondientes, mientras el video sigue circulando y genera discusión sobre los procedimientos de actuación en operativos policiales y la interpretación de amenazas en tiempo real.