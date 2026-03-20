¡Lamentable situación! Recientemente, un vehículo utilitario deportivo (SUV) colisionó contra un edificio en el lado este de Erie, en Estados Unidos. Según los reportes oficiales, las autoridades locales continúan investigando las causas del accidente, que generó grandes daños en la estructura afectada. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Se confirmó heridos?

Dollar Tree: reportan accidente y auto ocasiona graves daños a un edificio, ¿qué pasó con el conductor?

‘YourErie’ y otros portales internacionales confirmaron que este viernes 20 de marzo, se llevó a cabo un accidente, el cual se dio luego de las 8 de la noche en la intersección de la calle 26 con la avenida Este, donde la tienda Dollar Tree sufrió daños considerables.

Dollar Tree: reportan accidente y auto ocasiona graves daños a un edificio, ¿qué pasó con el conductor?

Según el video compartido por las autoridades y la prensa, el impacto fue muy fuerte. No obstante, el conductor y el pasajero del vehículo involucrado no presentaron lesiones a considerar.

Asimismo, la policía local informó que ninguna persona dentro del establecimiento en EE. UU. resultó herida. En tanto, se ha indicado que, debido a las reparaciones y labores de limpieza necesarias, el local podría permanecer cerrado hasta nuevo aviso.

¿Por qué Dollar Tree se ha vuelto popular en EE. UU.?

Dollar Tree se posiciona como una de las principales cadenas de descuento extremo en EE. UU., captando la atención de los consumidores con precios muy accesibles, además de ofrecer artículos de $3 a $5.

Además, su atractivo se mantiene gracias a su alta rentabilidad y a una extensa red de más de 16.500 tiendas. La experiencia de compra que brinda, caracterizada por la búsqueda de productos esenciales, de temporada y de limpieza, resulta muy atractiva para aquellos que buscan economizar en sus compras.