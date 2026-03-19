0
EN VIVO
Sorteo de la Copa Libertadores 2026
LO ÚLTIMO
El grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026

ALERTA DE SEGURIDAD en Dollar Tree: el violento asalto en el condado de Geauga que terminó en CARGOS CRIMINALES

El hecho ocurrido en diciembre de 2025 motivó una investigación rápida, que permitió identificar al presunto responsable y formular cargos formalmente.

María Zapata
Un hombre fue acusado de robar en una tienda Dollar Tree en el condado de Geauga.
Un hombre fue acusado de robar en una tienda Dollar Tree en el condado de Geauga. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un asalto ocurrido en una tienda de Dollar Tree en Middlefield, dentro del condado de Geauga, ha escalado a un caso penal formal tras la decisión de un gran jurado. El incidente, registrado en diciembre de 2025, generó una respuesta inmediata por parte del Departamento de Policía de Middlefield, que logró identificar y detener al sospechoso en pocas horas, lo que posteriormente permitió consolidar la acusación por múltiples delitos relacionados con el robo.

Dollar Tree

El gran jurado del condado de Geauga presentó cargos formales contra Manuel Cisneros por robo agravado, robo y hurto.

Una mujer fue detenida en Walmart de Rome luego de un altercado en el estacionamiento.

PUEDES VER: ALERTA TOTAL en el Walmart de Rome: mujer es arrestada tras una disputa que ocasionó DAÑOS POR 6.794,83 DÓLARES a un vehículo en el estacionamiento

Violento asalto en Dollar Tree del condado de Geauga terminó en cargos criminales

Las autoridades confirmaron que Manuel Cisneros fue formalmente acusado por un gran jurado del condado de Geauga. Los cargos incluyen robo agravado, robo y hurto, vinculados directamente al incidente ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en el establecimiento ubicado en 15420 W. High St., en Middlefield Village.

Según los reportes, durante la mañana del hecho, un individuo habría intimidado a un empleado y exigido dinero en efectivo de la caja registradora, lo que motivó la intervención policial inmediata y el inicio de una investigación criminal que culminó en la imputación formal.

Detalles del asalto y la rápida respuesta policial

Tras el asalto, el sospechoso huyó del lugar en un SUV Hyundai de color blanco o plateado con placas de otro estado. La rápida actuación de las autoridades permitió avanzar en la identificación del implicado y su arresto pocas horas después del incidente.

El caso también fue respaldado por información difundida por WOIO, medio que citó a las autoridades locales señalando textualmente: "el caso se resolvió rápidamente", y destacó la eficiencia de la investigación y la coordinación policial tras el violento episodio.

Con la acusación ya presentada, el proceso judicial continúa su curso mientras se determinan las responsabilidades legales correspondientes en este caso, que ha generado atención en la comunidad local.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA

  2. ALERTA ROJA para ciudadanos estadounidenses: ley que prohíbe a inmigrantes conducir camiones tendría un DURO EFECTO sobre su economía

  3. LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes trabajadores en EE. UU.: el DOL beneficia a empleadores y REDUCE SALARIOS a este grupo de personas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano