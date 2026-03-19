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ALERTA DE SEGURIDAD en Dollar Tree: el violento asalto en el condado de Geauga que terminó en CARGOS CRIMINALES
El hecho ocurrido en diciembre de 2025 motivó una investigación rápida, que permitió identificar al presunto responsable y formular cargos formalmente.
Un asalto ocurrido en una tienda de Dollar Tree en Middlefield, dentro del condado de Geauga, ha escalado a un caso penal formal tras la decisión de un gran jurado. El incidente, registrado en diciembre de 2025, generó una respuesta inmediata por parte del Departamento de Policía de Middlefield, que logró identificar y detener al sospechoso en pocas horas, lo que posteriormente permitió consolidar la acusación por múltiples delitos relacionados con el robo.
El gran jurado del condado de Geauga presentó cargos formales contra Manuel Cisneros por robo agravado, robo y hurto.
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Violento asalto en Dollar Tree del condado de Geauga terminó en cargos criminales
Las autoridades confirmaron que Manuel Cisneros fue formalmente acusado por un gran jurado del condado de Geauga. Los cargos incluyen robo agravado, robo y hurto, vinculados directamente al incidente ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en el establecimiento ubicado en 15420 W. High St., en Middlefield Village.
Según los reportes, durante la mañana del hecho, un individuo habría intimidado a un empleado y exigido dinero en efectivo de la caja registradora, lo que motivó la intervención policial inmediata y el inicio de una investigación criminal que culminó en la imputación formal.
Detalles del asalto y la rápida respuesta policial
Tras el asalto, el sospechoso huyó del lugar en un SUV Hyundai de color blanco o plateado con placas de otro estado. La rápida actuación de las autoridades permitió avanzar en la identificación del implicado y su arresto pocas horas después del incidente.
El caso también fue respaldado por información difundida por WOIO, medio que citó a las autoridades locales señalando textualmente: "el caso se resolvió rápidamente", y destacó la eficiencia de la investigación y la coordinación policial tras el violento episodio.
Con la acusación ya presentada, el proceso judicial continúa su curso mientras se determinan las responsabilidades legales correspondientes en este caso, que ha generado atención en la comunidad local.
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