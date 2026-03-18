ALERTA ROJA para ciudadanos estadounidenses: ley que prohíbe a inmigrantes conducir camiones tendría un DURO EFECTO sobre su economía

La propuesta impulsada por la administración Trump para restringir la emisión de licencias comerciales a inmigrantes podría generar un impacto directo en la economía de Estados Unidos, según reportes difundidos por ABC7 en Español y voces del sector del transporte. La iniciativa, conocida como la Ley Delilah, busca impedir que ciertos inmigrantes obtengan o mantengan la Commercial Driver’s License (CDL), lo que podría sacar del mercado laboral hasta 200,000 camioneros.

Expertos advierten que esta medida podría encarecer el transporte de mercancías y, en consecuencia, provocar un aumento en los precios de los supermercados y comercios.

Gobierno de Trump revocaría licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados

Según informó ABC7 en Español, la propuesta no solo afectaría a inmigrantes en situación irregular, sino también a personas beneficiarias de programas como DACA, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo.

De acuerdo con la cita publicada por el medio, el presidente señaló en su discurso que: "La mayoría de los extranjeros en situación irregular no hablan inglés y no pueden leer ni siquiera las señales de tránsito más básicas relacionadas con dirección, velocidad, peligro o ubicación". Esta afirmación constituye uno de los principales argumentos utilizados para impulsar la medida ante el Congreso.

Trump retirará las licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados.

Ley que prohíbe a inmigrantes conducir camiones podría aumentar los precios de los alimentos en EE. UU.

El impacto económico sería significativo, especialmente en un contexto en el que los precios de los alimentos ya se mantienen elevados. Representantes del sector del transporte sostienen que limitar el acceso a licencias comerciales podría generar retrasos en la distribución y aumentar los costos logísticos en todo el país.

Empresarios del sector del transporte y la importación de productos agrícolas advierten que retirar a miles de conductores con licencia podría tener un efecto en cadena sobre los costos de flete. Joe Atoigue, gerente de transporte de una empresa importadora, señaló que, si se reduce la disponibilidad de conductores, las tarifas de transporte aumentarían, lo que eventualmente se reflejaría en los precios finales para los consumidores.

El sector advirtió previamente sobre una escasez de camioneros en Estados Unidos, una situación que podría intensificarse si se implementa la propuesta legislativa. De aprobarse, el impacto podría sentirse en supermercados, en las cadenas de suministro y en sectores que dependen del transporte terrestre.

Por ahora, el Congreso no ha programado una votación sobre la llamada Ley Delilah, pero el debate continúa generando preocupación en la industria del transporte y entre analistas económicos que evalúan sus posibles consecuencias para la economía estadounidense.