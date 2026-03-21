¡Aviso importante! Este 21 de marzo, Donald Trump anunció que instruirá a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que asuman la responsabilidad de la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, a menos que el Congreso logre un acuerdo para financiar urgentemente a los agentes de seguridad de la TSA.

Con esta sorpresiva medida, se busca garantizar la protección en los aeropuertos en medio de la incertidumbre sobre la financiación de la seguridad aeroportuaria. ¿Perjudica considerablemente a los inmigrantes?

Trump enviará a agentes del ICE a los aeropuertos si se interrumpe esta financiación en EE. UU.

Recientemente, el presidente de EE. UU. expresó, en una publicación en Truth Social, que los agentes del ICE no solo se encargarían de la seguridad en los aeropuertos, sino que también procederían a arrestar a quienes ingresaran al país americano sin la debida autorización.

"Espero ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!", escribió el presidente, sorprendiendo a mIllones de extranjeros y a los propios ciudadanos. Esta situación se llevará a cabo si se interrumpe la financiación de la TSA.

Trump enviará a agentes del ICE a los aeropuertos si se interrumpe esta financiación en EE. UU.

Recordemos que, en este último mes, aproximadamente 50.000 empleados de seguridad aeroportuaria de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han tenido que laborar sin recibir su salario, debido al cierre parcial del gobierno.

Este cierre se originó luego de la negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que abarca tanto a los trabajadores de la TSA como a los del ICE, a menos que se realizaran cambios en las políticas de control migratorio.

¿Cuál es la situación de los empleados?

La prolongada falta de financiación ha llevado a un aumento significativo en la ausencia de empleados. Mediante un informe de la administración Trump, el 10% de los trabajadores de la TSA no acudieron a sus labores el domingo 15 de marzo, una cifra que contrasta con la tasa habitual de ausencias, que se mantiene por debajo del 2% en condiciones normales de operación.

Este contexto refleja, sin duda, las dificultades que enfrenta el personal en medio de la crisis financiera.