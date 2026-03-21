MÁXIMA ALERTA por ROBO en Walmart de Little Falls: hombre es ACUSADO de apropiarse de más de US$1.000 en mercancía y podría enfrentar años de PRISIÓN

Un hombre de 22 años de Foley ha sido acusado de robo en tiendas tras incidentes ocurridos en Walmart y Ace Hardware en Little Falls, según informaron autoridades del Condado de Morrison. Los hechos ocurrieron entre el 3 y el 22 de diciembre de 2025 y el valor total de los artículos sustraídos supera los US$1.000.

El acusado, Lukas Alexander Kamrowski, enfrenta un cargo grave por robo en el Tribunal de Distrito del Condado de Morrison. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y/o una multa de US$10.000.

Robo en Walmart de Little Falls

El primer incidente ocurrió el 3 de diciembre de 2025 en Walmart, cuando empleados de seguridad alertaron al Departamento de Policía de Little Falls sobre un hurto. Según el informe, Kamrowski empujó un carrito lleno de mercancía valorada en US$888,65 más allá de la última caja registradora sin pagar.

Un hombre en Foley ha sido acusado de robo en tiendas en Walmart.

Al ser confrontado por un empleado en el estacionamiento, el acusado tomó un marcador Cricut valorado en US$299 y se marchó del lugar. Gracias al número de matrícula del vehículo, las autoridades lograron identificar a Kamrowski como sospechoso.

Robo en Ace Hardware de Little Falls

Días después, Ace Hardware en Little Falls reportó otro incidente. Un hombre desconocido llenó un carrito de compras con artículos por aproximadamente US$355,40 y salió del establecimiento sin pagar. Las cámaras de seguridad permitieron identificar nuevamente a Kamrowski como presunto responsable.

El valor combinado de los artículos robados en ambos incidentes supera los US$1.000, elevando el cargo a delito grave de robo según la legislación local.

Consecuencias legales y próximos pasos

Kamrowski ha sido formalmente acusado y enfrenta cargos por los dos incidentes. Si es declarado culpable, las sanciones podrían incluir hasta cinco años de prisión y una multa de US$10.000. Hasta el momento, no se han actualizado nuevas informaciones sobre la programación de audiencias futuras.