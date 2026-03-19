¡Aviso importante! Recientemente, el sheriff del condado de Oneida, Robert Maciol, confirmó el sorpresivo arresto de una mujer en la ciudad de Rome, esto luego de su vínculo con un caso de vandalismo. Las autoridades de EE. UU. llevaron a cabo la detención tras recibir una denuncia que activó las averiguaciones en una tienda Walmart. ¿Qué se sabe al respecto?

Walmart de Roma: esto se sabe sobre mujer arrestada tras incidente en estacionamiento y daños valorizados en 6.000 dólares

‘The Oneida Daily Dispatch’ y otros portales internacionales informaron que el miércoles 31 de diciembre de 2025, agentes de la policía local respondieron de inmediato a un reporte de daños a la propiedad en el Walmart de Rome, situado en 5815 Rome-Taberg Road.

Walmart de Roma: arrestan a mujer tras incidente en estacionamiento y daños valorizados en 6.000 dólares.

Los primeros datos de la indagación confirman que el vehículo de la víctima había sido dañado tras un altercado relacionado con un espacio de estacionamiento en el establecimiento. Al respecto, los agentes obtuvieron un presupuesto que reveló que los daños al automóvil ascendían a 6.794,83 dólares.

Debido a la magnitud de los costos de reparación, la investigación fue remitida a la Unidad de Investigaciones Criminales del Condado de Oneida. Al finalizar la pesquisa, los investigadores no pudieron evitar arrestar a Samara Estradasaenz, de 45 años, a quien se le imputó un cargo de daños a la propiedad en segundo grado, clasificado como un delito grave de clase D.

¿Qué pasará con la mujer tras su detención?

Según lo expuesto por los medios y las propias autoridades, Estradasaenz fue procesada en las instalaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Oneida y se espera que comparezca ante el tribunal CAP.

No obstante, hasta el momento no se conoce más información del caso.