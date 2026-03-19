¡ALERTA! Lo que apareció cerca del Walmart Supercenter de Oroville obliga a CERRAR LA ZONA de inmediato

Una situación inesperada generó preocupación entre conductores y residentes de Oroville, luego de que se detectara un socavón en una de las principales vías de la ciudad, cerca de Walmart en EE. UU. La emergencia obligó a desplegar equipos municipales e implementar cierres parciales, mientras se ejecutan trabajos urgentes para estabilizar el área y evitar mayores riesgos.

Socavón obliga al cierre de una concurrida calle en Oroville, cerca del Walmart Supercenter

De acuerdo con reportes locales, el incidente se registró en Feather River Boulevard, específicamente en las cercanías de la cuadra 2700, al sur del Walmart Supercenter. La aparición de un socavón de tamaño moderado en plena vía pública motivó una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

El Departamento de Policía de Oroville confirmó que personal del Departamento de Obras Públicas se encuentra trabajando en el lugar desde el momento en que se reportó el hundimiento del terreno. La prioridad ha sido asegurar la zona y comenzar con las evaluaciones técnicas necesarias para determinar el origen del problema.

Trabajos de emergencia y uso de maquinaria pesada

Las labores de reparación ya están en marcha e incluyen el uso de maquinaria pesada para intervenir directamente en el área afectada. Los equipos realizan excavaciones controladas y otras acciones técnicas con el objetivo de mitigar el socavón y prevenir su expansión.

Como medida de seguridad, el carril en dirección norte de Feather River Boulevard permanece completamente cerrado al tránsito vehicular. Esta restricción se mantendrá mientras continúan las labores, sin un tiempo definido para su reapertura. Según informó la cobertura de Action News Now, "equipos del Departamento de Obras Públicas de Oroville están respondiendo a la zona para atender un socavón de tamaño moderado que apareció en la carretera", lo que refleja la magnitud de la intervención en curso.

Un socavón provoca el cierre de una calle transitada en Oroville, cerca del Walmart Supercenter.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades locales han solicitado a la comunidad que tome precauciones al transitar por el área y que opte por rutas alternas para evitar congestionamientos y riesgos. Asimismo, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y obedecer la señalización instalada en la zona.

También se ha hecho un llamado a mantener la atención en los trabajadores y señalizadores que se encuentran operando en el perímetro del cierre vial. Se espera que los equipos continúen trabajando durante toda la noche con el objetivo de estabilizar el terreno y restablecer la circulación lo antes posible.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y las autoridades mantienen vigilancia constante mientras avanzan las tareas de reparación.