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Alineaciones España vs Cabo Verde por Mundial 2026: el imponente once de Luis De la Fuente para el debut

Este lunes 15 de junio, España se enfrenta a Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo H, se disputará en el Estadio de Atlanta.

Antonio Vidal
Alineaciones de España vs Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: composición Líbero
Alineaciones de España vs Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: composición Líbero
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Faltan pocas horas para el enfrentamiento entre España y Cabo Verde, que marcará el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Este encuentro, correspondiente al Grupo H, tiene como favorita a la escuadra dirigida por Luis de la Fuente, que saldrá en busca de sus tres primeros puntos en el certamen, ya que es una de las principales candidatas a quedarse con esta edición de la Copa del Mundo.

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Alineación de España para su debut mundialista

Para este encuentro, el posible once que use Luis De la Fuente para su enfrentamiento contra Cabo Verde será un 4-2-3-1 donde el ataque estará comandado por el jugador del la Real Sociedad, Mikel Oyerzabal. No obstante, se espera que para este debut la figura del Barcelona, Lamine Yamal no este disponible.

Así formaría España para su enfrentamiento contra Cabo Verde

Así formaría España para su enfrentamiento contra Cabo Verde

Alineación de Cabo Verde contra España

Por su parte, Cabo Verde plantearía el mismo esquema ante La Roja, con el ataque comandado por el jugador de 25 años Dailon Livramento.

Así formaría Cabo Verde

Así formaría Cabo Verde

¿Cuándo juega España vs Cabo Verde?

España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio. El cotejo, correspondiente al Grupo H, se disputará en el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium).

¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas
  • México: 10:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (Miami y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00 horas
  • España: 18:00 horas
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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