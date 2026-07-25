Árbitro para el Bragantino vs Sporting Cristal por partido de vuelta de playoffs de Sudamericana

Todo definido para el duelo entre Bragantino vs Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol anunció de manera oficial la lista de árbitros para este choque internacional, en el que se definirá a uno de los primeros elencos en quedar entre los mejores 16 del certamen continental.

Para esta ocasión, el ente sudamericano determinó que el choque entre celestes y brasileños sea dirigido por una terna arbitral de nacionalidad uruguaya, específicamente con el juez Esteban Ostojich. Conoce la lista de cada uno de los jueces de campo, así como el encargado de impartir justicia desde el VAR.

Árbitro para partido de vuelta por Bragantino vs Sporting Cristal

Árbitro principal: Esteban Ostojich (URU)

Asistente 1: Andrés Nievas (URU)

Asistente 2: Agustín Berisso (URU)

Cuarto árbitro: Alberto Javier Feres (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

AVAR: Héctor Bergalo (URU)

Árbitro uruguayo, Esteban Ostojich, será el responsable del Bragantino vs Sporting Cristal. Foto: Conmebol.

Sporting Cristal igualó 0-0 ante Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Los celestes hicieron un gran partido de principio a fin, pero no tuvieron la efectividad requerida en este tipo de compromisos. Un hecho que puede lamentar el equipo de Mosquera, pero que toma con serenidad los siguientes 90 minutos.

En el lado del cuadro brasileño, atraviesa uno de los mejores momentos en la temporada al estar entre los cuatro líderes del Brasileirao. Asimismo, hizo una gran campaña en fase de grupos de Copa Sudamericana 2026, por lo que se perfila como favorito para avanzar a la siguiente instancia.

¿Cómo le fue a Sporting Cristal con el árbitro uruguayo, Esteban Ostojich?

Se registra que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich estuvo a cargo de dos partidos internacionales de Sporting Cristal, específicamente en la Copa Libertadores. Cada partido que estuvo este juez el elenco celeste no perdió contra sus rivales: The Strongest en La Paz en el 2023 (1-2) y contra Cerro Porteño en Paraguay en 2025 (2-2).