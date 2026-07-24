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Cristiano Da Silva lamenta el empate de Cristal con Bragantino: "Tuvimos 5 oportunidades de marcar"

Cristiano Da Silva analizó el empate de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana y lamentó la falta de eficacia ante Bragantino.

Eduardo Chirinos
Cristiano Da Silva lamentó el empate de Sporting Cristal con Bragantino.
Cristiano Da Silva lamentó el empate de Sporting Cristal con Bragantino. | Foto: Sporting Cristal
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Sporting Cristal no logró sacar ventaja de su localía e igualó sin goles con Red Bull Bragantino de Brasil, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Ante esta situación, el defensor rimense, Cristiano Da Silva, salió al frente para expresar su lamento por el resultado obtenido en el encuentro del último miércoles en el Estadio Nacional y aseguró que el conjunto cervecero hizo los méritos para llevarse la victoria.

Sporting Cristal y Bragantino empatan 0-0 por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal empató con Bragantino y se complicó en la Copa Sudamericana 2026

La palabra de Cristiano Da Silva tras el empate entre Cristal y Bragantino

En declaraciones a la prensa, el lateral izquierdo brasileño no ocultó su frustración y tristeza por el empate ante el cuadro visitante, pese a que tenían un hombre de más en el campo tras la expulsión de Fernando dos Santos Pedro a los 90+2’. El defensor destacó la superioridad en el campo de juego pero lamentó que no se haya podido plasmar en el marcador.

"La sensación es de un poco de tristeza. Cuando terminó el partido yo me quedé un poquito molesto porque en todo el partido, en la primera parte y segunda, tuvimos cinco oportunidades de marcar. Por otro lado, estoy muy contento por el partido que hemos hecho. Nosotros siempre jugamos para ganar, pero lo más importante es tener las oportunidades para marcar goles", dijo.

Sporting Cristal

Sporting Cristal empató con Bragantino por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Los dirigidos por Roberto Mosquera volverán a jugar por la Liga 1 este sábado 25 de julio, cuando visiten en el Estadio Monumental de la UNSA a Melgar de Arequipa por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, el encuentro se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche.

Posteriormente, los bajopontinos visitarán a Bragantino por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana el próximo 29 de julio a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nabi Abi Chedid. El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final a Atlético Mineiro.

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