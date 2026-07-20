Cristal remece el mercado y firmó a volante nacional para el Clausura 2026: "Muchos éxitos"

Sporting Cristal desea hacer historia en la Liga 1 2026 saliendo campeón del Torneo Clausura, sin embargo el fútbol masculino no es el único que compite, ya que el plantel femenino también viene haciendo las cosas bien por lo que ahora anunciaron a su nuevo fichaje nacional para disputar el segunda parte de la Liga Femenina 2026: estamos hablando de Brenda Adrianzen.

Sporting Cristal fichó a volante nacional para el Torneo Clausura 2026

Cristal fichó a Adrianzen procedente de Club Defensores de Ilucán de Cutervo. La volante nacional de 24 años llega al equipo rimense como una de las mejores mediocampistas del Torneo Apertura de la Liga Femenina al ser considerada mejor jugadora de varios partidos y haber anotado seis goles en la primera parte del 2026.

Sporting Cristal fichó a Brenda Adrianzen, volante peruana, para el Torneo Clausura 2026

“¡Bienvenida al Rímac! Brenda Adrianzen, volante de 24 años, llega a Sporting Cristal para reforzar al equipo hasta el final de la temporada, luego de anotar 6 goles en el Apertura ¡Muchos éxitos con la Celeste!”, se lee en las redes del club bajopontino.

Conviene señalar que Brenda Adrianzen llegó a un acuerdo con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026, por lo que su desempeño en el Torneo Clausura será determinante para definir si continúa en la temporada 2027 o si el club decide no renovarle el vínculo.

Sporting Cristal Femenino apunta a salir campeón del Torneo Clausura 2026

Cristal consiguió avanzar hasta la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, pero terminó cayendo frente a Universitario de Deportes y se quedó con el segundo puesto. Pese a ello, el conjunto rimense continúa incorporando refuerzos con el objetivo de elevar su rendimiento en el Torneo Clausura y proclamarse campeón para disputar la gran final.