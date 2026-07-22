Prensa brasileña dio firme opinión de Sporting Cristal previo partido ante Bragantino: "Equipo..."

Sporting Cristal volverá al ruedo HOY cuando se enfrente a RB Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Los rimenses inician la llave siendo locales y buscarán imponer condiciones para encaminar su clasificación. En la previa del encuentro, la prensa brasileña sorprendió con una inédita opinión sobre la escuadra bajopontina.

Prensa brasileña dio firme opinión de Sporting Cristal previo partido ante Bragantino

El conjunto comandado por Roberto Mosquera sabe que no puede relajarse ni un segundo en el duelo ante Bragantino y aprovechar cada una de las opciones que tenga en el partido. En ese contexto, el portal 'Muita Informacao' analizó la actualidad de ambos elencos y sorprendió con su opinión de Sporting Cristal.

En su nota, señalaron que los rimenses mantienen una racha positiva tras la llegada de ‘Mou’ a la dirección técnica, lo que se evidenció en su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que aspiran a mantener ese nivel.

Prensa brasileña elogió a Sporting Cristal previo duelo con Bragantino

"Sporting Cristal llega al partido con una racha ganadora bajo la dirección del técnico Roberto Mosquera. El equipo inició el Torneo Clausura del Campeonato Peruano con una victoria sobre Deportivo Garcilaso y busca mantener su buen desempeño ante su afición", señalaron en su publicación.

Del mismo modo, remarcaron que, en condición de local, Cristal suele apostar por el juego por las bandas y juego directo, además de que tiene un gran historial de victorias jugando en casa en las eliminatorias de Conmebol.

“En los partidos disputados en Lima, el equipo peruano suele adoptar una estrategia basada en la velocidad por las bandas y los disparos de larga distancia. Su historial como local también favorece al Sporting Cristal en las competiciones organizadas por la Conmebol. El equipo ha ganado 11 de sus últimos 15 partidos de eliminatoria disputados en casa”, remarcaron.

Sporting Cristal no contará con Juan Manuel Cuesta

El club informó que Juan Manuel Cuesta, uno de sus flamantes fichajes, no será considerado para el partido tras sufrir una lesión por un golpe en el empeine del pie derecho. Con esto, se suma a Christopher Gonzáles como bajas para el encuentro ante Bragantino.