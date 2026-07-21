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Alineaciones Sporting Cristal vs Bragantino: formación de Mosquera para ganar en el Nacional

Roberto Mosquera definió la alineación titular de Sporting Cristal para el partido de este miércoles ante Bragantino por la Copa Sudamericana.

Sandra Morales
Sporting Cristal enfrenta a Bragantino por el duelo de ida de la Copa Sudamericana
Sporting Cristal enfrenta a Bragantino por el duelo de ida de la Copa Sudamericana | FOTO: LIBERO
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Tras el final del Mundial 2026, arranca la Copa Sudamericana 2026. Para ello, este miércoles 22 de julio se jugarán los playoffs entre Sporting Cristal y Bragantino en el Estadio Nacional de Lima. El duelo está programado para disputarse a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

Cristal recibe a Bragantino en el Estadio Nacional.

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En la previa del partido, el técnico rimense Roberto Mosquera definió el once titular sin Gustavo Cazonatti, quien partió a Brasil para unirse al Mirassol. La otra baja sensible en el club rimense es la del reciente fichaje Juan Manuel Cuesta, debido a una lesión que sufrió hace unas semanas en el duelo contra Bentín Tacna por la Copa de la Liga.

Alineación de Sporting Cristal

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Martín Távara, Ian Wisdom, Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos. (Nota: solo hay 10 jugadores listados).

El equipo celeste jugará su primer partido de local en el Nacional en lo que va de la temporada. Además, Hernán Barcos disputará su primer partido copero con la camiseta de Sporting Cristal. Más allá del favoritismo del conjunto brasileño, los rimenses buscan asegurar el triunfo en casa para definir el pase a octavos de final en São Paulo.

Alineación de Bragantino

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Caué; Eric Ramirez, Rodriguinho; José María Herrera, Fernando, Lucas Henrique Barbosa; Eduardo Sasha.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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