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¡A cortar la mala racha! Cristal y la última vez que venció a un club brasileño en torneo Conmebol

Sporting Cristal se alista para su debut en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Bragantino con una estadística no tan favorable.

Diego Medina
Sporting Cristal y sus números con clubes brasileños en torneos Conmebol.
Sporting Cristal y sus números con clubes brasileños en torneos Conmebol. | Foto: Composición LÍBERO.
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Sporting Cristal está cerca de debutar en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Bragantino. Los celestes esperan seguir compitiendo en uno de los magnos torneos de la Conmebol, por lo que te anunciamos las estadísticas que presentan los rimenses ante clubes brasileños en duelos oficiales.

Cristal recibe a Bragantino en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino y dónde ver la Copa Sudamericana?

Sporting Cristal y la última vez que venció a un club brasileño

Teniendo en cuenta a Bragantino como rival brasileño en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, es claro indicar que han pasado más de 10 años desde que Sporting Cristal pudo superar a un conjunto de dicha nacionalidad. Evidentemente, el registro concierne a cotejos de Libertadores, por lo que será la primera vez en este tipo de certámenes.

Todo se remonta a enero del 2014, en el que Sporting Cristal recibió en el Estadio Nacional a Athletico Paranaense por la fase previa de la Copa Libertadores. El triunfo fue de 2-1 gracias a los goles de Irven Ávila y Carlos Lobatón, mientras que el descuento lo anotó Ederson.

Uno de los jugadores que estuvo presente en dicha contienda es Yoshimar Yotún, quien ahora con 36 años se hará presente con la cinta de capitán en el duelo entre Sporting Cristal y Bragantino. El referente de los bajopontinos sabe de la importancia de este compromiso, por lo que espera dar todo de sí en busca de la victoria.

Sporting Cristal

Sporting Cristal venció a Athletico Paranaense por la fase previa de Copa Libertadores 2014.

Victorias de Sporting Cristal ante clubes brasileños en torneos Conmebol

  • Sporting Cristal 2-1 Athletico Paranaense (Copa Libertadores 2014)
  • Sporting Cristal 1-0 Palmeiras (Copa Libertadores 2013)
  • Sporting Cristal 4-1 Coritiba (Copa Libertadores 2004)
  • Sporting Cristal 1-0 Gremio (Copa Libertadores 1997)
  • Sporting Cristal 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores 1997)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana 2026?

El duelo de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Sporting Cristal vs Bragantino se juega el miércoles 22 de julio a partir de las 19.30 horas locales (21.30 horas de Brasil) en el Estadio Nacional de Lima.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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