Sporting Cristal confirmó nueva salida del club y genera alarma en hinchas: "Le hemos agradecido"

Sporting Cristal ha dado de qué hablar en este mercado de pases. No solo se ha anunciado sus nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura y Copa Sudamericana, sino también de las salidas que se vienen confirmando desde la interna del club. Ahora, Julio César Uribe tomó la palabra en un programa deportivo para anunciar el fin de la labor de un integrante.

Sporting Cristal confirmó nueva salida del club

Durante una entrevista en el programa 'Fútbol como cancha', el director general de fútbol de Sporting Cristal confirmó que Gustavo Zevallos, quien se desempeñaba como gerente deportivo del club celeste, no sigue en el equipo a estas alturas de la temporada 2026. Se le comunicó esta decisión y ahora apuntan a mejores resultados en el primer equipo.

Gustavo Zevallos no seguirá en Sporting Cristal.

Como se recuerda, el directivo llegó a tienda celeste a fines del 2024 con el fin de hacer un equipo competitivo para el 2025, pero los resultados no prosperaron, así como la primera parte del presente año. Ahora, el cuadro celeste viene trabajando a su manera en fichajes y espera tener mejores conclusiones.

"Es un tema que ya se determinó en su momento. Le hemos agradecido como corresponde la labor de Gustavo (Zevallos) en su momento y hoy estamos en otra etapa, tratando de lograr mejores respuestas que no pudimos obtener en el pasado.", manifestó Julio César Uribe.

(VIDEO: Fútbol como cancha)

Ahora, Sporting Cristal solo se concentra en su partido ante Bragantino por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El choque está programado para el miércoles 22 de julio a partir de las 19.30 horas locales (21.30 hora de Brasil) en el Estadio Nacional de Lima.