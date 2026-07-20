Julio César Uribe tomó decisión sobre Cristian Benavente en Sporting Cristal: "Hemos conversado..."

Sporting Cristal se viene reforzando para lo que está siendo su participación en el Torneo Clausura, aunque también pensando en seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Roberto Mosquera hasta el momento ha fichado a cuatro jugadores para estas dos competiciones.

No obstante, así como se han incorporado a estos jugadores hay otros quienes han dicho adiós al Rimac, como Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu. Sin embargo, muchos hinchas también se preguntan sobre el futuro de Cristian Benavente, pues el ‘chaval’ no ha contado con un gran rendimiento en el Torneo Apertura. Bajo este contexto, Julio César Uribe, dio detalles sobre el futuro del ex Real Madrid Castilla.

En conversación con RPP, el director general de fútbol del cuadro rimense dio a conocer que el nacido en España no está en los planes para esta segunda parte del año, por lo que se viene trabajando para encontrarle un nuevo rumbo que pueda tomar en su carrera y sea beneficioso para él.

“Hasta el momento en lo que hemos conversado con el director técnico, no está contemplado. Están trabajando algunas posibilidades, y esperemos algunas de ellas se concrete para bien de él. Que no esté acompañando, sino ser protagonista en esta intención de ganar el campeonato", señaló.

¿Cómo le fue a Cristian Benavente en Sporting Cristal?

El mediocentro ofensivo en el Apertura solo pudo disputar nueve partidos, acumulando un total de 302 minutos sobre el terreno de juego.

Sporting Cristal tomó fuerte decisión sobre el futuro Cristian Benavente

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal recibirá a Bragantino este miércoles 22 de julio por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana).