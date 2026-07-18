Mosquera contó la verdadera razón de la salida de Cazonatti en Sporting Cristal: "Lo hemos..."

Sporting Cristal hizo la tarea y sacó sus tres primeros puntos en lo que fue su duelo contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro terminó 1-0 y marcó el inicio de los rimenses sin una de sus principales armas en el mediocampo: Gustavo Cazonatti, quien repentinamente se marchó del club para continuar su carrera en el Mirassol-SP de Brasil. Esta baja obligó a los celestes a cambiar los planes dentro de los esquemas que tiene Roberto Mosquera.

Bajo este contexto, en conferencia de prensa, Mosquera fue consultado sobre la salida del brasileño y reveló detalles de su partida de último momento que provocó un cambio de planes para el Clausura.

De acuerdo con el estratega, Cazonatti salió del club debido a temas familiares, anunciando que tuvieron una conversación donde se tocó este tema, por lo que la mejor decisión fue dejarlo ir. "Él habló conmigo de cosas familiares, y para mí y para Cristal siempre la familia está primero, y lo hemos dejado ir".

Gustavo Cazonatti salió de Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

¿Qué dijo Gustavo Cazonatti tras su partida de Sporting Cristal?

Mediante un video difundido en las redes sociales del club celeste, el brasileño publicó un mensaje de despedida en el que expresó que la decisión fue muy complicada: "Hola, familia celeste. Tengo sentimientos encontrados porque hoy me toca despedirme. Ha sido una decisión muy difícil por diversas razones y también temas personales".

Después, agradeció a sus compañeros y a las personas con las que compartió su etapa en Cristal: "Hoy me toca partir a otro lado. Primero quiero agradecer a todos mis compañeros por todos los momentos que hemos vivido juntos. A todo el staff, porque siempre me trataron con mucho cariño. También quiero agradecer a los dirigentes, porque siempre me trataron con mucho respeto".

Por último, dejó unas palabras para los aficionados: "Y especialmente a todos los hinchas por todo el cariño incondicional. Sporting Cristal es mi casa y sé que un día nos volveremos a encontrar".